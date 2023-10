Finanziate le opere alla Casa degli Affreschi di Ossana e Laghetti di Vermiglio

martedì, 17 ottobre 2023

Vermiglio (Trento) – Doppio finanziamento della Provincia di Trento per opere in Alta Val di Sole, con più di 2 milioni e 300mila di euro per la Casa degli Affreschi di Ossana e l’area dei Laghetti di Vermiglio. La Provincia ha stanziato una cifra pari al 95% della spesa ammessa per entrambi gli interventi.

OSSANA – La ristrutturazione della Casa degli Affreschi di Ossana prevede di effettuare un restauro conservativo e una messa in sicurezza dell’edificio attraverso demolizioni, drenaggi, consolidamento statico, risanamento strutturale, rifacimento della copertura e restauro degli intonaci, per un importo complessivo di 1.226.866 euro. La Casa rappresenta una della poche testimonianze trentine di immobile con affreschi di natura sacra e profana situato in un piccolo borgo e, assieme al Castello San Michele, è destinata a rappresentare un’offerta turistica di particolare pregio, con ricadute economiche e occupazionali importanti per un piccolo paese di montagna, anche in termini di destagionalizzazione.

VERMIGLIO – L’intervento previsto nella zona dei laghetti di San Leonardo, nel Comune di Vermiglio, intende riqualificare un’area ad alto afflusso turistico sia nella stagione invernale che in quella estiva. In particolare il progetto prevede l’ampliamento della rete sentieristica, il miglioramento dei servizi e dei parcheggi, la costruzione di una struttura fissa coperta da utilizzare per organizzare al meglio la logistica durante l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi e la rinaturalizzazione ambientale dell’area. Oltre ad essere una zona sfruttata dal punto di vista turistico, l’area oggetto dei lavori ha assunto rilevanza anche dal punto di vista sociale, come luogo di aggregazione e di festa per gli abitanti del territorio e per lo svolgimento di manifestazioni, anche sportive, a livello nazionale e internazionale. L’importo complessivo della riqualificazione ammonta a 1.083.953 euro.