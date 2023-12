Festa d’inizio stagione, migliaia di turisti in piazza a Ponte di Legno

sabato, 9 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Grande festa sotto la neve a Ponte di Legno per l’apertura ufficiale della stagione sciistica. Il Winter Opening Party, in un’atmosfera suggestiva per la neve, ha richiamato in Piazza XXVII Settembre migliaia di turisti che hanno cantato e ballato con musica anni Novanta. Uno show unico, che ha portato musica e divertimento nel cuore della località dalignese stracolma già dalla giornata odierna sugli impianti.

All’inizio dello spettacolo il direttore del Consorzio PontediLegno-Tonale, Michele Bertolini (nel video), ha illustrato il ricco cartellone della stagione invernale 2023-2024, con le novità, che si è aperta ufficialmente in questo lungo ponte di Sant’Ambrogio e Immacolata e si concluderà ad aprile, dopo Pasqua. Tanti gli appuntamenti in calendario sia per gli sciatori sia per chi trascorrerà la vacanza nel Comprensorio PontediLegno-Tonale.

Il Winter Opening Party è stato emozionante con un’esplosione di energia, fiamme, coriandoli, stelle filanti, bubble machine, animazione e laser; un grande show all’insegna del “Voglio Tornare negli Anni 90“.