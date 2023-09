Elezioni provinciali: depositati i contrassegni da parte di 29 partiti e raggruppamenti politici, i prossimi passi

sabato, 9 settembre 2023

Trento – Si sono concluse a mezzogiorno di oggi, sabato 9 settembre, le operazioni per il deposito dei contrassegni da parte di partiti e raggruppamenti politici in vista delle elezioni provinciali in programma il prossimo 22 ottobre.

Complessivamente, tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi, sono 29 i partiti che hanno depositato i propri contrassegni presso il Servizio elettorale, anticorruzione e controlli nel Palazzo della Provincia a Trento. In totale i simboli depositati sono 50.

Nella giornata di lunedì 11 settembre si darà notizia dei contrassegni ammessi e si svolgeranno le operazioni di sorteggio per l’ordine di esposizione dei simboli sui manifesti da esporre presso tutti i comuni.

Di seguito l’elenco dei contrassegni accolti, in ordine cronologico di presentazione:

1 “CASA AUTONOMIA.eu”

2 “IDENTITA’ AUTONOMISTA TIROLESE PER DIVINA”

3 “NOI con DIVINA PRESIDENTE”

4 “GIOVANI PER DIVINA PRESIDENTE”

5 “TRENTINO AUTONOMISTA LIBERO”

6 “NOI TRENTINO PER FUGATTI PRESIDENTE”

7 “UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)

8 “ONDA”

9 “PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE PATT”

10 “FORZA ITALIA”

11 “DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE”

12 “ASSOCIAZIONE FUTURI COMUNI”

13 “PARTITO SOCIALISTA ITALIANO”

14 “FASCEGN”

15 “LA CIVICA”

16 “ALTERNATIVA”

17 “LA ME VAL – PRIMIERO VANOI MIS”

18 “DEMOCRAZIA CRISTIANA”

19 “ALTERNATIVA POPOLARE”

20 “FASSA”

21 “PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO”

22 “LEGA PER SALVINI PREMIER”

23 “MOVIMENTO CINQUE STELLE”

24 “ITALIA VIVA”

25 “AZIONE CON CALENDA”

26 “CAMPOBASE“

27 “ALLEANZA VERDI E SINISTRA“

28 “FRATELLI D’ITALIA“

29 “LA CATENA“

Solo un raggruppamento politico non ha completato la procedura di deposito del proprio contrassegno.

Nelle elezioni provinciali del 2018 erano stati 33 i partiti e raggruppamenti politici che avevano depositato i propri contrassegni per un totale di 51 simboli.

Il personale provinciale è stato impegnato per raccogliere il deposito dei contrassegni nella giornata di ieri, venerdì 8 settembre 2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.30 e nella giornata di oggi, sabato 9 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Le prossime scadenze

La presentazione delle candidature potrà essere fatta dal 18 al 21 settembre 2023, sempre presso la sede della Provincia (Trento, piazza Dante 15, primo piano, ala Mittempergher). L’ufficio competente a svolgere la procedura osserverà questo orario: lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 18.30; giovedì 21 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Venerdì 15 settembre l’affissione in ogni comune del manifesto dei contrassegni ammessi. Entro venerdì 22 settembre l’esame e l’approvazione delle candidature da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale. Entro sabato 7 ottobre l’affissione all’albo comunale e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto delle candidature (entro lo stesso giorno è prevista anche la notifica agli interessati dell’avvenuta nomina a scrutatore). Il voto è previsto per domenica 22 ottobre (alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, seguirà la votazione che si chiuderà alle 22), lo scrutinio per il giorno successivo.