Dal Passo Tonale a Brescia: gran finale del Pastry Bit Competition

mercoledì, 31 maggio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Giunge alla tanto attesa fase finale Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, con Gambero Rosso in qualità di media partner.

Lunedì 5 giugno in CAST Alimenti a Brescia ripartirà la sfida tra i 9 pasticceri di tutta Italia che sulle nevi di Ponte di Legno hanno conquistato l’accesso alle finali. In palio il prestigioso titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

In CAST Alimenti, la Scuola dei mestieri gastronomici di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni, andrà in scena il primo dei due momenti che caratterizzeranno la fase finale. Per conoscere il nome del Pastry Ambassador 2024 occorrerà, poi, attendere il 9 settembre quando presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Piacenza) si disputerà l’ultimo atto della prima edizione di Pastry Bit Competition.

Se a Brescia i 9 pasticceri finalisti si sfideranno sulla preparazione di un dolce lievitato da colazione fritto e non sfogliato al Molino, invece, verranno valutati per la qualità del panettone. La giuria che valuterà i candidati sarà capitanata da Leonardo Di Carlo, testimonial della Pastry Bit Competiton, e composta da Maestri Pasticceri, esperti e giornalisti del settore, tra i quali un rappresentante del Gambero Rosso.

A condurre la finale al Molino Dallagiovanna saranno i due chef e noti volti televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani. A partire dalle semifinali si è registrato l’ingresso di Zanolli forni e RDS 100% Grandi Successi tra i partner di Pastry Bit Competition.Zanolli forni, garanzia del Made in Italy in Italia e all’estero, da 70 anni progetta e produce forni e macchine per pizzerie, pasticcerie e panifici.RDS, Official Radio dell’evento, animerà l’appuntamento del 9 settembre con il proprio dj set targato 100% Grandi Successi.+Ecco l’elenco completo dei finalisti nell’ ordine in cui gareggeranno:

Alessandro Fiorucci della pasticceria “Pane e Salame F.lli Lattanzi” di Roma (RM)

Gianluca Bolzani della pasticceria “Bolzani” di Vicenza (VI)

Luca Rubicondo della “Rubicondo Pasticceri” di Solarolo (RA)

Luca Borgioli della pasticceria “Gabardina” di Montemurlo (PO)

Domenico Giove della pasticceria “La Patisserie Giove” di Ginosa (TA)

Serena Nardelli della “Bis – Bar Pasticceria” di Martina Franca (TA)

Gabriele Giambastiani pasticcere presso il “T Hotel” di Cagliari (CA)

Dalila Capretta pasticcera del ristorante “Arca” di Alba Adriatica (TE)

Salvatore Catapano pasticcere presso il “San Montano Resort & Spa” di Lacco Ameno – Isola d’Ischia (NA)

Per informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pastry-bit-competition.