Da metà settimana obbligo di attrezzatura invernale sui veicoli

lunedì, 13 novembre 2023

Bolzano – Da mercoledì 15 novembre entra in vigore l’obbligo dell’attrezzatura invernale, pneumatici invernali o catene da neve, su strade e autostrade. L’obbligo di dotare gli autoveicoli dell’attrezzatura invernale scatta da dopodomani: in presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli devono quindi essere dotati di equipaggiamento invernale omologato, ossia pneumatici invernali o catene da neve.

“Gli pneumatici invernali aderiscono molto meglio al manto stradale alle basse temperature grazie alla loro mescola di gomma, il che significa che lo spazio di frenata è più breve e la stabilità è maggiore”, spiega Markus Kolhaupt, vicedirettore dell’Ufficio motorizzazione di Bolzano. Secondo Kolhaupt, per ottenere una buona aderenza è consigliabile utilizzare pneumatici invernali che non abbiano più di quattro anni e che abbiano una profondità minima del battistrada di quattro millimetri. “Con le catene da neve, bisogna assicurarsi soprattutto che le catene siano adatte alle dimensioni dello pneumatico montato”, afferma Kolhaupt.

Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dal 15 novembre al 15 aprile vige l’obbligo generale di utilizzare le attrezzature invernali. Durante questo periodo, tutti coloro che viaggiano con veicoli devono utilizzare pneumatici invernali o avere a bordo catene da neve adeguate. Se necessario, a causa del cielo coperto o delle strade ghiacciate, le catene devono essere montate. Questo regolamento non si applica a ciclomotori e motocicli, ai quali, in caso di neve o ghiaccio, non è consentito circolare su strada.