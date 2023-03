Coronavirus, il bollettino settimanale di Lombardia e Trentino

venerdì, 24 marzo 2023

Sondrio – In linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute, sono stati resi noti i dati settimanali sulla situazione epidemiologica Covid-19. Di seguito i dati della Lombardia:

Ricoverati in terapia intensiva: 1;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 213;

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.700;

– Dimessi guariti: 4.080.528;

– Tamponi totali: 45.278.074;

– Casi totali positivi: 4.131.440.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 23 marzo e mercoledì 22 marzo:

Milano: 263 di cui 118 a Milano città;

Bergamo: 60;

Brescia: 60;

Como: 39;

Cremona: 40;

Lecco: 24;

Lodi: 30;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 63;

Pavia: 43;

Sondrio: 3;

Varese: 48.

I dati del Trentino

Coronavirus: il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari diffuso oggi, 24 marzo 2023, con i casi dal 17 al 23 marzo 2023, riporta 280 nuovi casi e 0 decessi. I tamponi effettuati sono 2.143, la positività è al 13,1%, l’incidenza è a 52 per 100.000. Le persone guarite sono 311. I pazienti ricoverati sono 34 (variazione settimanale – 4), di cui 2 in terapia intensiva (variazione settimanale 0). Le vaccinazioni sono arrivate al numero di 1.294.806 (variazione settimanale +92), di cui 429.491 seconde dosi (variazione settimanale +2), 344.016 terze dosi (variazione settimanale +5) e 70.080 quarte dosi (variazione settimanale +84).