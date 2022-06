Coronavirus, i numeri aggiornati in Lombardia e Trentino Alto Adige

martedì, 7 giugno 2022

Trento – Continuano a calare i pazienti ricoverati in ospedale a causa del Covid-19: ad oggi sono 25, come riporta il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che rende conto anche dell’assenza di decessi dovuti al coronavirus e di 1 paziente in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati negli ospedali trentini 4 nuovi ricoveri e 7 dimissioni.

I nuovi casi positivi sono 177: 2 casi emersi dai molecolari (su 271 test effettuati) e 175 dagli antigenici (su 1.179 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I casi attivi sono 1.139 (1 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti sono 179 in più, per un totale di 165.721 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei casi in base alle fasce di età:

3 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

2 tra 6-10 anni

3 tra 11-13 anni

9 tra 14-18 anni

27 tra 19-39 anni

61 tra 40-59 anni

28 tra 60-69 anni

32 tra 70-79 anni

11 di 80 anni e oltre.

Ieri non vi erano classi con sospensione dell’attività didattica in presenza. I vaccini somministrati sono 1.223.526, di cui 428.288 seconde dosi e 344.642 terze dosi.

8 MORTI IN LOMBARDIA

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 37.475 tamponi effettuati, sono 4.491 i nuovi positivi (11,9%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 37.475, totale complessivo: 37.931.101

– i nuovi casi positivi: 4.491

– in terapia intensiva: 30 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 493 (+8)

– i decessi, totale complessivo: 40.609 (+8)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.677 di cui 723 a Milano città;

Bergamo: 262;

Brescia: 493;

Como: 232;

Cremona: 144;

Lecco: 148;

Lodi: 89;

Mantova: 159;

Monza e Brianza: 475;

Pavia: 235;

Sondrio: 37;

Varese: 382

I NUMERI IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 275 tamponi PCR e registrato 14 nuovi casi positivi. Inoltre 110 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (7 giugno) sono stati effettuati in totale 889.313 tamponi su 321.137 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (6 giugno): 275

Nuovi casi testati positivi da PCR: 14

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 219.100

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 889.313

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 321.137 (+66)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.927.088

Test antigenici eseguiti ieri: 633

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 110

Dati casi positivi del 06.06. per fascia d’età:

0-9: 16 = 13%

10-19: 9 = 7%

20-29: 11 = 9%

30-39: 15 = 12%

40-49: 25 = 20%

50-59: 27 = 22%

60-69: 9 = 7%

70-79: 7 = 6%

80-89: 3 = 2%

90-99: 2 = 2%

totale: 124 = 100%

Altri dati

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 38

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 0

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Numero di pazienti Covid ricoverati/e in reparti di terapia subintensiva: 0

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.481 (+1; 1F 90-99)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.342

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 327.353

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 328.695

Guariti totali: 216.277 (+50)