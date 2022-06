Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino Alto Adige

lunedì, 13 giugno 2022

Sondrio – Sei nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. A fronte di 10.383 tamponi effettuati, sono 1.259 i nuovi positivi (12,1%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 10.383, totale complessivo: 38.067.911

– i nuovi casi positivi: 1.259

– in terapia intensiva: 21 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 445 (+17)

– i decessi, totale complessivo: 40.676 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 492 di cui 294 a Milano città;

Bergamo: 54;

Brescia: 177;

Como: 58;

Cremona: 44;

Lecco: 23;

Lodi: 13;

Mantova: 24;

Monza e Brianza: 126;

Pavia: 96;

Sondrio: 6;

Varese: 58.

I DATI IN TRENTINO

Sono 44 i nuovi contagi registrati dal bollettino quotidiano Covid-19 dell’Apss in Trentino che conferma anche oggi l’assenza di decessi. Sale il numero dei ricoveri in ospedale a 32 in tutto (+6): ieri si sono registrati 6 nuovi ingressi a fronte di 0 dimissioni. In rianimazione al momento resta 1 paziente (dato stabile).

Circa 410 i tamponi analizzati: 375 quelli antigenici che hanno rivelato 43 positivi mentre i molecolari sono stati 38, con 1 esito positivo.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

3 di 0-2 anni

1 di 3-5 anni

0 di 6-10 anni

3 di 11-13 anni

0 di 14-18 anni

10 di 19-39 anni

10 di 40-59 anni

8 di 60-69 anni

6 di 70-79 anni e

3 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.224.372, cifra che comprende 428.325 seconde dosi e 345.432 terze dosi. Infine, 30 nuovi guariti portano il totale a 166.299.

I DATI IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 182 tamponi PCR e registrato 11 nuovi casi positivi. Inoltre 80 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (13 giugno) sono stati effettuati in totale 891.570 tamponi su 321.695 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (12 giugno): 182

Nuovi casi testati positivi da PCR: 11

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 220.327

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 891.570

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 321.695 (+46)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.933.776

Test antigenici eseguiti ieri: 421

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 80

Dati casi positivi del 12.06. per fascia d’età:

0-9: 5 = 5%

10-19: 9 = 10%

20-29: 13 = 14%

30-39: 9 = 10%

40-49: 20 = 22%

50-59: 11 = 12%

60-69: 10 = 11%

70-79: 4 = 4%

80-89: 8 = 9%

90-99: 2 = 2%

totale: 91 = 100%

Altri dati

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 47

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 0

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Numero di pazienti Covid ricoverati/e in reparti di terapia subintensiva: 0

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.482 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.639

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 328.246

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 329.885

Guariti totali: 217.206 (+121)