Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino

lunedì, 26 settembre 2022

Sondrio – In Lombardia nove nuovi decessi con Covid-19 nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 9.477 tamponi effettuati, sono 1.452 i nuovi positivi (15,3%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 9.477, totale complessivo: 41.357.895

– i nuovi casi positivi: 1.452

– in terapia intensiva: 7 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 457 (+14)

– i decessi, totale complessivo: 42.506 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 461 di cui 251 a Milano città;

Bergamo: 143;

Brescia: 273;

Como: 83;

Cremona: 40;

Lecco: 33;

Lodi: 39;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 120;

Pavia: 80;

Sondrio: 33;

Varese: 47.

I DATI IN TRENTINO

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra purtroppo un decesso dovuto al covid-19 in Trentino, avvenuto in ospedale. Si tratta di una novantenne vaccinata, che soffriva anche di altre patologie. I nuovi casi positivi sono 139, tutti emersi dai test antigenici (su 706 test effettuati); nessuno risulta dai molecolari (su 17 test effettuati), che non hanno intercettato altri casi dai test rapidi dei giorni scorsi.

I pazienti ricoverati sono 59, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri e 5 dimissioni. I casi attivi sono 2.791 (-15), mentre i guariti sono 157 in più, per un totale di 206.709 da inizio pandemia.

Questi i casi ripartiti per fasce di età:

3 tra 0-2 anni

3 tra 3-5 anni

4 tra 6-10 anni

4 tra 11-13 anni

4 tra 14-18 anni

26 tra 19-39 anni

67 tra 40-59 anni

15 tra 60-69 anni

10 tra 70-79 anni

3 di 80 anni e oltre.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.253.900, di cui 428.927 seconde dosi, terze 340.929 dosi e 33.056 quarte dosi.