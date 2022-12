Coppa del Mondo di Skialp e ciclocross: weekend da protagonisti per Vermiglio, Ponte di Legno e il Tonale

giovedì, 15 dicembre 2022

Passo Tonale – Skialp e ciclocross: un weekend da protagonisti per Vermiglio (Trento), Ponte di Legno (Brescia) e il Tonale. Dopo le gare di Coppa Europa arrivano due appuntamenti mondiali.

SKIALP

Svizzeri e francesi con il focus sulla sprint, italiani con l’obiettivo di lasciare il segno nella individual. Sono queste le premesse della tappa italiana di Coppa del Mondo di skialp in programma venerdì 16 e domenica 18 dicembre nel comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale.

C’è grande attesa per l’appuntamento prenatalizio con lo sci alpinismo, organizzato per la terza volta dall’Adamello Ski Team, con un grande interesse nei confronti della gara short, che rappresenta un’anteprima olimpica, portata in una delle località simbolo dello skialp mondiale, teatro da oltre cinquant’anni di eventi di assoluto livello internazionale.

La gara Sprint di venerdì sera avrà come teatro il parterre della pista che si affaccia sul centro abitato di Ponte di Legno, e includerà gradoni, inversioni e discesa finale con salto. Il tutto con illuminazione a giorno, vista la disputa serale dell’evento. Fra i favoriti per la vittoria vi sono anzitutto coloro che sono già saliti sul podio nella gara inaugurale in Francia, ovvero la francese Emily Harrop, la svizzera Marianne Fatton e l’azzurra Giulia Murada in campo femminile, quindi gli elvetici Arno Lietha, Iwan Arnold e Thomas Bussard, primattori nella sfida andata in scena in Val Thorens. In chiave italiana alla sprint di apertura la pattuglia italiana vedrà la presenza anche di Mara Martini, Ilaria Veronese, Lisa Moreschini, Alba De Silvestro, Silvia Berra, Samantha Bertolina, Giulia Compagnoni e Katia Mascherona.

In campo maschile da non sottovalutare i due francesi Robin Galindo e Thibault Anselmet, quindi lo spagnolo Oriol Cardona Coll, mentre la squadra azzurra è composta da Luca Tomasoni, Ernesto Nicolò Canclini, Giovanni Rossi, Robert Antonioli, Nadir Maguet, Michele Boscacci, Alessandro Rossi, Rocco Baldini, Matteo Sostizzo, Marco Salvadori, Andrea Prandi, William Boffetti, Matteo Eydallin, Pietro Festini Purlan, Sebastien Guichardaz, Federico Nicolini ed Alex Oberbacher, mentre la starting list dell’individual verrà ufficializzata sabato pomeriggio.

Rimanendo in tema sfida Individual di domenica, gli organizzatori, capitanati da Alessandro Mottinelli, hanno definito il percorso di gara, che partirà da Passo Paradiso e vedrà il traguardo a Capanna Presena. Si tratta di un tracciato che verrà affrontato per due volte e che vedrà nella parte inziale l’ascesa fino a quota 3.000 metri, con un tratto finale a piedi particolarmente spettacolare in un canalino. Dopo il cambio assetto gli atleti scenderanno fino al ginocchio del ghiacciaio, per poi abbassarsi ulteriormente di quota sotto la Capanna Presena in fuoripista. Altro cambio pelli e ascesa in direzione spigolo del Lago Scuro, discesa verso Passo Paradiso e altra salita in zona traguardo per affrontare il secondo giro. Si tratta di passaggi particolarmente spettacolari che il pubblico potrà assistere anche in quota, utilizzando le cabinovie Paradiso e Presena.

Il programma prevede venerdì 16 dicembre dalle 17.15 la ricognizione e l’allenamento da parte delle squadre, quindi alle 17.45 le qualificazioni femminile e maschile con partenza individuale. Le sfide ad eliminazione diretta prenderanno il via con i quarti di finale alle 18.30, quindi semifinali e finali femminile alle 20.30 circa e maschile alle 20.40. Sabato riposo e allenamento, quindi domenica mattina spazio alle due gare individuali con partenza da Passo Paradiso. Alle 9.45 lo start delle categorie maschili e alle 10.15 di quelle femminili su due tracciati con distanze diverse.

Importanti novità anche per quanto riguarda la visibilità delle due tappe di Coppa del Mondo. Le fasi salienti della sprint si potranno vedere in live streaming, come le altre tappe, sul sito tv.ismf-ski.org, e sono previste pure due sintesi distinte su RaiSport Hd sia della sprint sia dell’individual nei giorni successivi la gara.

CICLOCROSS

L’atmosfera è quella tipicamente pre-natalizia del Trentino, ma stavolta non è lo sci a catalizzare l’attenzione del weekend sulla neve. D’altra parte, si parla di Val di Sole, terra di montagne imbiancate in questo periodo dell’anno, ma pur sempre capitale italiana del ciclismo fuoristrada. Un mix affascinante che ha trovato, dal 2021 a Vermiglio, il suo teatro dei sogni. Foto @Daniele Molineris.

Per il secondo anno consecutivo, sono i Laghetti di San Leonardo a Vermiglio, sulla strada che dalla Val di Sole conduce al Passo del Tonale, ad ospitare la tappa italiana di Coppa del Mondo di Ciclocross, la decima del più importante circuito mondiale di specialità. Con le prove libere di oggi, venerdì 16 dicembre, la Val di Sole si prepara a ritrovare le grandi stelle del ciclismo mondiale, che domani, sabato 17 si daranno battaglia in un evento unico nel suo genere, pensato per essere disputato su superficie innevata.

Una sfida che vede protagonisti Grandi Eventi Val di Sole e APT Val di Sole, i soggetti organizzatori delle finali di Coppa del Mondo di Mountain Bike 2022 e dei Mondiali 2021, e Flanders Classics, la società di gestione della Coppa del Mondo di Ciclocross, affiancati dal Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Lo spettacolo dell’anno passato ha già lasciato intravedere le potenzialità dell’evento trentino e di un nuovo format ribattezzato dagli anglosassoni “snowcross”. Dopotutto, se il ciclocross sogna l’ingresso nel programma delle Olimpiadi Invernali, l’evento solandro rappresenta inevitabilmente il più importante banco di prova per rafforzare queste ambizioni. Tuttavia, la fantasia degli appassionati è già focalizzata sui due appuntamenti di sabato, riservati alle categorie Elite (Donne alle 13, Uomini alle 14:30) e sul tanto atteso arrivo del fuoriclasse Mathieu Van der Poel, la grande attrazione di un weekend che promette emozioni forti.

L’olandese si appresta a tornare in Val di Sole a tre anni dall’ultima apparizione in Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019, con l’obiettivo di tagliare il traguardo nella stessa maniera: a braccia alzate.

Proveranno a contrastarlo su un percorso lungo 3000 metri e caratterizzato da 50 metri di dislivello positivo gli specialisti provenienti dal Belgio, a partire dal compagno di squadra Gianni Vermeersch, Campione del Mondo Gravel, da Eli Iserbyt, dal leader di Coppa del Mondo Laurens Sweeck e dal Campione d’Europa Michael Vanthourenhout. Da non sottovalutare il tedesco Marcel Meisen, sempre a proprio agio quando si corre in Italia, mentre Gioele Bertolini è chiaramente l’azzurro più rappresentativo assieme al più giovane Lorenzo Masciarelli.

In campo femminile le grandi favorite sono le olandesi, dominatrici finora della stagione del fango. La più attesa è sicuramente Fem Van Empel, vincitrice l’anno passato a Vermiglio e dominatrice della stagione di Coppa del Mondo con 6 vittorie su 9 prove disputate. Proveranno a metterla in difficoltà le connazionali Puck Pieterse e Ceylin del Carmen Alvarado, la canadese Maghalle Rochette, la polivalente ungherese Kata Blanka Vas, l’azzurra Silvia Persico, bronzo iridato di specialità agli ultimi Mondiali negli Stati Uniti, e la più esperta connazionale Eva Lechner.

Quando si parla di futuro e sfide ambientali, negli anni la Val di Sole ha assunto spesso un ruolo da apripista. È storia dell’estate scorsa la collaborazione con Climate Partner e l’organizzazione della prima tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike totalmente “carbon neutral”.

Gli organizzatori di Grandi Eventi Val di Sole e APT Val di Sole hanno deciso di introdurre il progetto “carbon neutral” anche nel ciclocross, calcolando le emissioni di gas serra legate alla Coppa del Mondo di Vermiglio. Il calcolo delle emissioni è stato effettuato sulla base del “Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard” (GHG Protocol), un protocollo riconosciuto a livello globale.

Al fine di ottenere un evento “carbon neutral”, le emissioni non abbattibili saranno compensate sostenendo un progetto di salvaguardia delle foreste in Colombia.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in Val di Sole si è dotata di una nuova area expo posizionata a lato del percorso, a pochi passi dalla nuova zona delle premiazioni. All’interno dell’area expo, gli appassionati potranno trovare gli ultimi modelli targati Giant e Liv, i capi di abbigliamento sportivo firmati Alé, oltre a numerosi espositori e alle specialità gastronomiche della Val di Sole.

IN ITALIA DIRETTA SU RAISPORT ED EUROSPORT

L’appuntamento trentino di Coppa del Mondo sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo grazie a una poderosa copertura televisiva. In Italia la copertura sarà garantita da Raisport ed Eurosport: la gara femminile andrà in diretta su Raisport (canale 58 DTT a partire dalle 12.40, mentre la gara maschile seguira a partire dalle 14.15. L’evento sarà trasmesso integralmente anche da Eurosport a partire dalle 12.55.

TANTO DIVERTIMENTO A VERMIGLIO PRIMA E DOPO LE GARE

Il programma della tappa italiana di Coppa del Mondo di ciclocross inizierà venerdì 16 dicembre con una sessione di prove libere, dalle 14 alle 16. Inoltre, in contemporanea con la sessione di prove libere di sabato 17 dicembre (11.30-12.45) saliranno sul palco i Mystic Owls con la loro musica irlandese, a partire dalle 11.30.

Dopo le due gare di Coppa del Mondo (Donne Elite alle 13 e Uomini Elite alle 14.30) e le cerimonie di premiazione, il programma proseguirà alle 16 con un altro evento collaterale: il riders’ party all’interno del tendone riscaldato con tanta musica Turbo Folk & Roll.

BIGLIETTI IN VENDITA SU WWW.VALDISOLEBIKELAND.COM

I biglietti per la giornata di sabato 17 dicembre sono in vendita esclusivamente online al prezzo di 15 euro su www.valdisolebikeland.com, con ingresso gratuito sotto i 12 anni di età.