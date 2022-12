“Contiamoci per contare”, la prima convention della Associazioni culturali trentine

domenica, 4 dicembre 2022

Trento – Si è costituito un comitato di 9 membri con il compito di sviluppare i punti emersi durante la convention “Contiamoci per contare” svolta presso la Casa dello Sport del CONI di Trento con l’intento di far incontrare le Associazioni culturali, creare una grande rete di interscambio, valorizzare peculiarità e mission di ogni realtà e promuovere la crescita di tutte le realtà culturali per restituire qualcosa di più al territorio.

Durante le 4 ore sono stati proposti alcuni punti programmatici che hanno riscontrato grande interesse e condivisione da parte dei rappresentanti delle associazioni presenti. Dopo le presentazioni sono stati introdotti dalla coordinatrice della convention Patrizia Pace i punti relativi al macro argomento “Esigenza di fare squadra” ed in particolare:

Quale è il valore della rete e il senso di creare connessioni?

Programmazione incontri con Assessorati alla cultura (Regione, Provincia, Comuni), Apt, Pro Loco ecc.

Predisposizione calendario eventi organizzati da tutte le Associazioni partecipanti e diversificazione dell’offerta culturale.

Pianificazione incontri con i Service e tecnici per economie di scala.

Sviluppo progetti di cooperazione per partecipazione a bandi, anche europei, per l’ottenimento di contributi pubblici.

Politiche di gentlemen agreement per partecipazione agli eventi delle associazioni partecipanti.

Piani individuali e comuni di marketing (presenza efficace e continuativa nei media).

Consulenza congiunta/formazione professionale in ambito amministrativo e contabile.

Piano di sviluppo qualitativo dei progetti e crescita culturale degli operatori e dei partecipanti agli eventi.

L’ideatore della convention Marco Consoli ha esposto tali punti argomentando e promovendo i momenti di scambio di idee.

Alla convention sono intervenuti: Roberta Creazzo professionista del mondo della comunicazione in particolare sui social network e il dottore commercialista Antonino Guella esperto del mondo dell’Associazionismo. I due professionisti hanno illustrato, ognuno per il loro settore di competenza, l’importanza di alcuni aspetti spesso trascurati dalle associazioni per mancanza di tempo e/o competenza specifica al loro interno: consulenza marketing e comunicazione, consulenza amministrativa/contabile e strumenti associativi per le realtà del terzo settore.

Alla fine degli interventi dei relatori sono stati affrontati altri due punti chiave: “struttura e strumenti” e “sviluppo del progetto”.

La convention si è conclusa con la nomina di un comitato che avrà l’obiettivo sviluppare i punti esposti e votati all’unanimità durante la convention e definire modalità di applicazione.

Il comitato si incontrerà periodicamente fino alla convocazione della seconda convention prevista per la fine di novembre 2023.

Sono in programma altri incontri informativi per coinvolgere un numero sempre maggiore di associazioni del terzo settore.

Il comitato dovrà valutare se estendere l’invito alla partecipazione di artisti singoli, persone che fanno cultura e persone che operano nel sociale anche senza essere associati.

Ha partecipato agli aspetti organizzativi Eva Lavinia Maffei

Il comitato è composto da

Marco Consoli, Patrizia Pace, Eva Lavinia Maffei. Marco Ciampa, Angelo de Fina, Richard Unterrichter, Adriano Frisanco, Cristiana Pivari e Gentile Polo.