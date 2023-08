Consegnato nuovo mezzo ai vigili del fuoco di Vermiglio

venerdì, 4 agosto 2023

Vermiglio (Trento) – L‘Amministrazione comunale ha consegnato un nuovo mezzo al corpo dei vigili del fuoco volontari di Vermiglio. E’ un furgone polisoccorso per soccorso tecnico urgente dotato di sistema antincendio Ccafs (Compressed Air Foam System) che si basa su una tecnologia in grado di produrre una miscela di acqua, schiuma e aria compressa, che garantisce al contempo proprietà estinguenti elevatissime, rispetto per l’ambiente e un notevole risparmio di acqua.

Il nuovo mezzo verrà principalmente usato per gli incidenti stradali e i servizi tecnici urgenti. Nelle prossime settimane verrà dotato anche di ulteriori piccole attrezzature che non erano momentaneamente disponibili. Il mezzo è un Mercedes Sprinter allestito dalla ditta Fulmix di Trento ed è stato finanziato prevalentemente dal Comune di Vermiglio e un 30% da un contributo provinciale.

Il comandante dei vigili del fuoco Luis Daldoss ringrazia sia la precedente amministrazione, guidata dal sindaco Anna Panizza, sia quella in carica con primo cittadino Michele Bertolini per aver creduto nella richiesta avanzata dal Corpo.