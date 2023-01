Congresso Fisac del Trentino, Sergiacomi nuovo segretario provinciale

mercoledì, 18 gennaio 2023

Trento – Alessandro Sergiacomi è il nuovo segretario provinciale della Fisac del Trentino, la categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del credito e delle assicurazioni. Sergiacomi raccoglie il testimone da Claudio Cornelli alla guida della Fisac trentina da circa un anno.

Nella sua relazione Cornelli ha messo in evidenza i profondi cambiamenti che hanno investito il settore del credito anche in Trentino e i riflessi sull’occupazione. Un settore – ha precisato il segretario uscente – che gode di buona salute e bilanci solidi, ma che ha visto un pesante spostamento dall’attività di credito a quella finanziaria. Con riflessi importanti e non positivi su occupazione e clientela.

“La chiusura continua di sportelli e che nei prossimi anni proseguirà incessantemente sta riducendo pesantemente la popolazione bancaria ed il numero di iscritti: abbiamo regioni che sono al limite. In Trentino dal 2015 al 2021 si sono persi circa 600 lavoratori con la conseguente riduzione degli iscritti”. Tra gli utenti sono quelli più fragili, come gli anziani o i meno abbienti, che scontano il peso di minori servizi o solo servizi “online”.

Il cambiamento ha investito anche il comparto assicurativo. In quel contesto le condizioni di lavoro più difficili riguardano l’appalto assicurativo. “Sono lavoratori e soprattutto lavoratrici per lo più precarie”. L’obiettivo è quello di aprire un confronto serrato con le compagnie assicurative “per costruire un perimetro di garanzie per queste lavoratrici: la produttività delle assicurazioni è data in buona parte dal lavoro della rete agenziale e va riconosciuto”.