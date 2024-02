Confesercenti del Trentino invocano piano per gestione degli orsi

martedì, 13 febbraio 2024

Dimaro Folgarida – Confesercenti del Trentino tramite il presidente provinciale Mauro Paissan, interviene sul dibattuto problema degli orsi e lupi in provincia, sottolineando l’importanza di salvaguardare gli interessi della popolazione, del turismo e delle attività economiche.

“Gli episodi verificatisi negli ultimi anni dimostrano che la presenza degli orsi ma anche dei lupi sulle Alpi trentine costituisce talvolta un pericolo per la sicurezza di chi vive e visita queste zone, oltre che una fonte di danni per le produzioni agricole e zootecniche”, afferma Confesercenti.

L’associazione chiede quindi di “agire con decisione per prevenire e gestire i casi di conflitto tra uomo e grandi carnivori (orso e lupo), considerando anche, dove e quando necessario, l’opzione estrema dell’abbattimento degli esemplari più aggressivi”.

Confesercenti esprime inoltre “piena solidarietà e sostegno alla scelta del presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti di autorizzare l’abbattimento dell’orso M90”.

“Siamo consci che questa non è una posizione condivisa da tutti e che può suscitare critiche da parte di chi difende gli orsi a prescindere”, precisa Mauro Paissan, “ma riteniamo che sia doveroso dare la precedenza agli interessi collettivi, e soprattutto alla sicurezza, dei cittadini trentini, che vivono e operano sul territorio, e del comparto turistico, che è una fonte fondamentale di reddito per il sistema economico della nostra provincia e dell’intera regione Trentino-Alto Adige”.

Mauro Paissan auspica “soluzioni sostenibili per gestire al meglio la presenza dei grandi carnivori in Trentino, nel rispetto della biodiversità e dell’ecosistema, consapevoli certamente del loro valore, ma purché questo non avvenga a discapito della sicurezza, della qualità della vita dei trentini e dell’economia locale”.

L’associazione conclude auspicando “che il percorso legislativo possa concludersi positivamente nel più breve tempo possibile con l’approvazione da parte del consiglio provinciale”.

Confesercenti esprime infine “solidarietà al presidente della giunta provinciale Maurizio Fugatti ed all’assessore Roberto Failoni per gli inaccettabili atti di intimidazione e minaccia di cui sono stati recentemente oggetto”.