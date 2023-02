Concesso un anticipo sui finanziamenti 2023 delle Apt trentine

sabato, 25 febbraio 2023

Trento – Concesso un anticipo sui finanziamenti per il 2023 delle Apt (Azienda di promozione turistica). Con un provvedimento proposto dall’assessore al turismo Roberto Failoni, la Giunta provinciale ha deciso di concedere alle APT un anticipo sui finanziamenti 2023, per un importo complessivo di 10.434.353 euro, pari al 50% dei finanziamenti concessi nel 2022. Questo per permettere alle APT di sviluppare la propria attività nella prima parte dell’anno e in attesa dell’approvazione dei nuovi criteri di finanziamento, attualmente in fase di predisposizione.



La legge provinciale sulla promozione turistica prevede che vengano erogati finanziamenti alle Aziende per il turismo per lo svolgimento delle attività di interesse generale nei rispettivi ambiti territoriali. In particolare è previsto che le APT siano finanziate tramite le risorse derivanti dall’imposta provinciale di soggiorno a loro destinate e da eventuali ulteriori risorse definite dalla Giunta provinciale.

In attesa dell’approvazione dei nuovi criteri per la concessione dei finanziamenti a favore delle Aziende per il turismo – gli ultimi sono stati approvati nel marzo 2022 – si è deciso di assegnare un anticipo sui finanziamenti provinciali 2023.