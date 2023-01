Concerti e cene con chef stellati al Presena, Bertolini: “Eventi di qualità per la nostra località”

lunedì, 2 gennaio 2023

Pontedilegno-Tonale – La musica di ghiaccio che scalda l’anima: con la Paradice Band partono i concerti da brivido sul ghiacciaio Presena. Primo concerto giovedì 5 gennaio, sabato 7 gennaio doppio concerto del Don Diego Trio. I suoni originali degli strumenti creati dagli artisti Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli verranno impreziositi dalle corde realizzate, interamente a mano, da un’azienda ultracentenaria di Venezia che fornisce materiali per svariati musicisti italiani e stranieri. Il Paradice Music – organizzato da Consorzio Pontedilegno-Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing – sarà inaugurato giovedì 5 gennaio alle 16 dal concerto della Paradice Band, che per l’occasione proporrà un best of degli anni ‘60. Foto di Mauro Mariotti.

Quando le corde degli strumenti di ghiaccio toccheranno quelle dell’anima, al Paradice Music si genererà un’atmosfera da brividi. Il freddo in tal senso farà la propria parte, considerato che la prima edizione della rassegna musicale in programma dal 5 gennaio al 25 marzo si svolgerà nella Paradice Arena, un teatro-igloo da quasi 300 posti, anch’esso di ghiaccio, realizzato dallo scultore Ivan Mariotti e dal suo team a 2.600 metri di altezza sul ghiacciaio Presena, tra Val di Sole (Trentino) e Valle Camonica (Lombardia).

“E’ un evento simbolo della nostra località – svela Michele Bertolini (nel video), direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale – Nelle ultime settimane è stato costruito un igloo con un’arena da circa 300 posti a sedere dove si potrà assistere ai concerti che verranno proposti da giovedì prossimo al 25 marzo e tre artisti della nostra zona hanno realizzato gli strumenti che verranno utilizzati dalla Paradice Band”. “Inoltre – aggiunge Michele Bertolini – saranno proposte particolari cene con protagonisti affermati chef che renderanno speciale la vacanza agli ospiti del nostro Comprensorio”.

A stupire il pubblico saranno soprattutto i suoni originali e amplificati degli strumenti creati dagli artisti Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli, utilizzati dagli ospiti e dai membri della Paradice Band: molti di questi (chitarra elettrica e acustica, basso elettrico e acustico, ukulele, violino e violoncello), infatti, verranno impreziositi dalle corde 100% made in Italy, realizzate interamente a mano dalla Dogal, azienda di Venezia impegnata da oltre 150 anni nel mondo musicale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa della mancanza delle corde per strumenti ad arco nel mercato nazionale, gli allora proprietari si convinsero ad avviare lo sviluppo di una produzione propria. Una scelta coraggiosa, ma col tempo rivelatasi vincente.

Non a caso, oggi l’azienda rappresenta un punto di riferimento per molti musicisti italiani e stranieri: Michael Tox, Lorenzo Scrinzi, Nicola Cipriani, Simone Cacace, Gabriele Remogna, Sergio Casabianca, Andrea Cappellari, Alex Cambise, Stefano Alagi, Alessandro Sestito, giusto per citarne alcuni. “Fornire le nostre corde per una rassegna sui generis e con strumenti davvero inconsueti è una sfida che ci ha incuriosito e stimolato. L’abbiamo accettata con piacere, allettati dalla possibilità di ottenere performance acustiche di rilievo anche in condizioni al di fuori dell’ordinario e mostrare la qualità dell’artigianato musicale italiano”, afferma Andrea Lavelli, proprietario di Dogal Strings.

Ogni settimana il gruppo guidato dal musicista Roberto Marzucchi allieterà il pubblico spaziando tra epoche e generi differenti. Con gli speciali strumenti di ghiaccio, ovviamente. Sabato 7, invece, è prevista la doppia performance live (alle 16 e alle 18) del Don Diego Trio, formazione che si rifà alla Ameripolitan Music, originale sì ma strettamente legata alla tradizione americana. Tra gli ospiti più attesi della rassegna, i Marlene Kuntz (che si esibiranno l’11 febbraio) e Irene Grandi (il 18 febbraio).

Sempre sabato, dopo il concerto delle 18, nel vicino rifugio Passo Paradiso sarà possibile degustare le eccellenze gastronomiche di Trentino e Lombardia, con vista sul ghiacciaio, nella prima delle sei cene ad alta quota. Le successive si terranno il 28 gennaio, l’11 e 25 febbraio, l’11 e 18 marzo. Due di queste vedranno protagonisti affermati chef, che prepareranno particolari cene gourmet: l’11 febbraio toccherà a Fabio Cordella, del ristorante La Veranda del Color* di Bardolino (Verona), mentre l’11 marzo sarà la volta di Sara Preceruti, del ristorante Acquada di Milano.

I biglietti per impianti, spettacoli e cene si possono acquistare – abbinando anche più opzioni – online oppure nelle biglietterie di Passo Tonale (Paradiso, Serodine e biglietteria centrale), Ponte di Legno e Temù.

Info: https://www.pontedilegnotonale.com/it/

PREZZI

€ 10 biglietto A/R impianto di risalita

€ 25 biglietto concerto

€ 45 cena in quota al Passo Paradiso

€ 110 cena stellata al Passo Paradiso