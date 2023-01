Claudia Loro è la nuova segretaria dello Spi del Trentino

lunedì, 23 gennaio 2023

Trento – Difesa della sanità pubblica, diritto di accesso alle cure e all’assistenza per tutti i cittadini, stop ad una politica sanitaria che non investe sul pubblico e avvantaggia il privato. E’ stato questo il filo rosso del confronto tra i pensionati e le pensionate dello Spi Cgil oggi riunitisi a congresso presso l’auditorium Sant’Orsola a Pergine. Delegate e delegati hanno eletto la nuova segretaria provinciale Claudia Loro che ha ricevuto il testimone da Ruggero Purin.

Proprio Purin nella sua relazione di congedo ha espresso dure critiche alla Giunta provinciale per la gestione delle politiche sanitarie e socio-assistenziali.

“Su sanità e assistenza la Giunta trentina è stata finora del tutto sorda e inadeguata”, ha detto criticando aspramente il blocco prolungato dello Spazio Argento.”Manca una presa in carico unitaria dei soggetti più fragili e pochissimo si è fatto per l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e tra i diversi soggetti che si occupano in particolare degli anziani e di non autosufficienza. Si sta navigando a vista. Le riforme esistono sulla carta, ma in concreto poco si consolida”.

“Le politiche sanitarie nazionali e locali hanno dimostrato scarsa attenzione alla prevenzione e all’importanza di un sistema di presa in carico capillare e diffuso sul territorio. Sembra che la lezione della pandemia, che tanti morti ha causato soprattutto tra le fasce più anziane, sia già stata dimenticata. La sanità non può rappresentare un costo ma piuttosto un investimento, perché l’obiettivo non è tanto la crescita economica, ma lo sviluppo umano che non può prescindere da elementi fondamentali quali la libertà, il benessere e la salute”.

Critiche fatte proprie anche dalla nuova segretaria, Claudia Loro, che ha sollecitato, comunque, un’apertura di dialogo con l’Esecutivo, fino ad oggi indisponibile al confronto con il sindacato. “Le priorità sono la sanità e il welfare, ma soprattutto la partita della non autosufficienza con la definizione del Piano 2022-2024”

La forte preoccupazione dello Spi, così come della Cgil, è il progressivo spostamento sulla sanità privata. “Il rischio reale e non apparente è quello di scivolare lentamente, ma inesorabilmente verso un disastroso sgretolamento del servizio sanitario pubblico e in una emergente e crescente presenza di un servizio sanitario privato fatto per pochi, per coloro che dispongono di risorse economiche adeguate”

Lo Spi dunque chiama i propri iscritti e la società civile a prendere posizione per contrastare ogni tentativo di definanziamento della sanità pubblica e pretendere un rilancio degli investimenti, favorendo la medicina di prossimità e predittiva. “Il potere che l’autonomia garantisce al Trentino in ambito di destinazione delle risorse finanziarie legate alla sanità deve essere esercitato in modo da consentire a tutto il sistema sia sanitario che sociosanitario di evitare tale deriva, perché la sanità non rappresenta un costo bensì un investimento”.

Per lo Spi “il welfare territoriale, la sanità e l’assistenza sono di e per tutti. Per questo crediamo sia giunto il tempo di dare vita ad un’iniziativa pubblica per rilanciare e costruire insieme alla cittadinanza trentina che vorrà sostenerla, una proposta condivisa per un sistema sociale e sanitario davvero all’altezza dei bisogni del Trentino e dei suoi abitanti”.

Nell’ampia relazione Purin ha affrontato anche altre questioni. A cominciare dalla mancata riforma delle pensioni e ai pesanti tagli previsti dal Governo nazionale: “ Con i soldi presi dalle tasche dei pensionati si premiano i furbi e gli evasori. Un taglio di 3,6 miliardi di euro per due anni per finanziare la flat tax e condoni vari. Pensioni da 1.500 euro netti vengono spacciate per ricche”

E ancora la riforma fiscale che premia svantaggia lavoratori e pensionati, l’emergenza salariale e la precarietà che pregiudicano il futuro delle generazioni più giovani.