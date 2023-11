Ciclocross, Coppa del Mondo sulla neve in Val di Sole: info prevendite e programma

mercoledì, 8 novembre 2023

Vermiglio (Trento)- Che si tratti di Mountain Bike in estate o ciclocross in inverno, la Val di Sole è sempre al centro del grande ciclismo fuoristrada, in Italia e nel mondo. Domenica 10 dicembre, Vermiglio ospiterà per la terza stagione consecutiva l’appuntamento italiano di Coppa del Mondo di Ciclocross, l’unico pensato per essere disputato sulla neve, presso la location dei Laghetti di San Leonardo, sulla strada che conduce al Passo del Tonale. Foto di Daniele Molineris.

Sono state aperte su valdisolebikeland.com le prevendite online dei biglietti per l’edizione 2023. I biglietti per la giornata di domenica 10 dicembre sono in vendita al prezzo di 15 €, con ingresso gratuito sotto i 12 anni di età, previa registrazione sulla piattaforma di ticketing. La vendita dei biglietti avverrà esclusivamente in forma elettronica e online: non sarà possibile acquistare i ticket direttamente in loco.

SCI E CICLOCROSS ALL’IMMACOLATA PER UN WEEKEND DA RICORDARE

Lo straordinario e unico spettacolo di Vermiglio sarà il coronamento di un lungo weekend dell’Immacolata, tutto da vivere sulle nevi della Val di Sole: per questo, APT Val di Sole e il Consorzio Pontedilegno-Tonale hanno disegnato un pacchetto su misura per vivere al meglio un weekend da ricordare, fra sci e grande ciclocross.

Chi soggiornerà in una delle strutture aderenti (l’elenco è disponibile su www.pontedilegnotonale.com/it/eventi/coppa-del-mondo-di-cyclo-cross/) potrà infatti beneficiare di uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto e uno sconto del 20% sullo skipass per gli impianti del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Nel momento dell’acquisto del pacchetto presso uno degli hotel convenzionati, sarà fornito il codice sconto da inserire in fase di acquisto del biglietto.

IL PROGRAMMA

Il weekend dell’unica prova di Coppa del Mondo di Ciclocross in Italia, organizzata da APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole con il supporto del Consorzio Pontedilegno-Tonale e la regia di Flanders Classics, si aprirà sabato 9 dicembre con le prove libere, in programma dalle 14:00 alle 16:00. Domenica 10 Dicembre andranno in scena le gare, con le Donne Elite protagoniste dalle 13:10, seguite dagli Uomini Elite alle 14:40.

A conquistare le nevi di Vermiglio nell’edizione 2022 furono il belga Michael Vanthourenhout e l’olandese Puck Pieterse, le cui fortune in Val di Sole sono proseguite anche nella successiva stagione estiva. Nel 2023, la 21enne olandese ha infatti vinto sia la tappa di Commezzadura che la classifica generale di Coppa del Mondo MTB.