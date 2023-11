Ciclocross, dall’idolo Vos al bronzo agli Europei: Casasola vuole stupire anche in Val di Sole

giovedì, 23 novembre 2023

Vermiglio (Trento) – La ragazzina che sognava di emulare Marianne Vos è diventata grande. Il bottino di cinque vittorie su nove gare disputate, assieme al bronzo continentale conquistato a Pontchâteau, rappresenta un eccellente biglietto da visita per Sara Casasola in vista dei prossimi appuntamenti della stagione di ciclocross 2023/24. Tra questi c’è la tappa italiana di Coppa del Mondo sulle nevi trentine della Val di Sole, domenica 10 dicembre ai Laghetti di San Leonardo di Vermiglio. Foto di Giacomo Podetti.

Una stagione iniziata come meglio non si potrebbe dalla portacolori della FAS Airport Services Guerciotti, finalmente non condizionata dagli infortuni che ne hanno rallentato la crescita agonistica. “Stavolta è andato tutto liscio, sto bene fisicamente e sono più serena a livello mentale. Questi fattori sono il segreto di un inizio di stagione molto positivo”, ha dichiarato la friulana.

Tra meno di un mese, Sara Casasola si metterà nuovamente alla prova a Vermiglio, in un evento unico nel suo genere che nel 2022 le ha consegnato il suo allora miglior piazzamento in Coppa del Mondo, con un ottavo posto finale migliorato lo scorso fine settimana con il quarto posto di Troyes. “La gara mi è piaciuta”, ricorda l’italiana. – “Ho saltato la prima edizione, quella del 2021, quindi ero all’esordio. Il contesto è magnifico, a livello di paesaggio e atmosfera, diversa da quella belga ma altrettanto piacevole. Ho voluto provare qualcosa di nuovo e non vedo l’ora di ritornarci” (nella foto © Daniele Molineris).

A Vermiglio, due elementi faranno la differenza: la capacità di guida in condizioni di scarso grip e l’adattamento a un manto nevoso in continua evoluzione. “L’anno scorso abbiamo disputato le prove libere con una neve fresca che assomigliava alla sabbia, mentre domenica il fondo era una lastra. Ogni curva, ogni piega doveva essere affrontata col bilancino, perché esagerare significava scivolare. Non a caso, chi sa guidare la bici ha fatto la differenza”.

Sara Casasola è la grande speranza italiana al femminile per ottenere un risultato di prestigio a Vermiglio, anche alla luce della decisione di Silvia Persico di saltare per una stagione l’inverno ciclocrossistico. “Ne sono consapevole, ma non mi pesa. È chiaro che ci si aspetta tanto da me negli appuntamenti internazionali, ma nessuno mi sta mettendo delle pressioni esagerate addosso”.

“A Vermiglio voglio divertirmi davanti a un bellissimo pubblico, puntare a una top-5 e onorare l’effort organizzativo della Val di Sole che è riuscita in pochi anni ad allestire un evento che gode di una grande considerazione da parte di atleti e tecnici”.

Il programma della Coppa del Mondo di ciclocross in Val di Sole scatterà sabato 9 dicembre con le prove libere, dalle 14 alle 16, in vista delle gare di domenica 10 dicembre. La prova Donne Elite inizierà alle 13.10, seguita da quella Uomini Elite alle 14.40. I biglietti sono invece in vendita su www.valdisolebikeland.com