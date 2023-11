Ciclocross, Coppa del Mondo: l’unica tappa italiana a Vermiglio. Presentazione e programma

lunedì, 27 novembre 2023

Vermiglio (Trento) – Neve, montagne e campioni: in Val di Sole torna il ciclocross che sa di storia. Presentata a Trento la terza edizione dell’unica tappa italiana di Coppa del Mondo UCI di Ciclocross, in programma domenica 10 dicembre a Vermiglio (Trento), l’unico a livello globale pensato su fondo innevato. Attesa per i protagonisti della specialità: l’Italia punta su Sara Casasola.

A due anni dalla prima volta assoluta del ciclocross di Coppa del Mondo su fondo interamente innevato, una cosa è certa: Vermiglio e la Val di Sole una pagina di storia del ciclismo e degli sport invernali l’hanno già scritta. Quella che era soltanto una suggestione ha infatti preso slancio diventando uno degli appuntamenti più attesi e ricchi di fascino del più importante e prestigioso circuito di ciclocross a livello mondiale.

Domenica 10 dicembre, per la terza stagione consecutiva, neve e ghiaccio la faranno da padroni sotto le ruote dei campioni del ciclocross mondiale a Vermiglio. Merito di Grandi Eventi Val di Sole e Apt Val di Sole, le due realtà organizzative supportate dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, e di Flanders Classics, la società di gestione della Coppa del Mondo che ha da subito supportato l’innovativo evento “made in Trentino” (da sinistra Fabio Sacco, Michele Bertolini, Maurizio Rossini, Luciano Rizzi, Giovannina Collanega, Massimo Eccel, Martino Fruet e Fabrizio Cazzola foto © Giacomo Podetti).

L’unica tappa di Coppa del Mondo organizzata sul suolo italiano è stata presentata a Trento, presso la sede di Trentino Marketing, facendo scattare il countdown verso una nuova edizione che promette di tenere fede alle aspettative degli appassionati che si preparano a raggiungere i Laghetti di San Leonardo. Anche quest’anno, a Vermiglio sono attesi migliaia di supporter provenienti da tutta Europa e in particolare, oltre all’Italia, da Belgio e Paesi Bassi, le due culle del ciclocross mondiale. Milioni di telespettatori hanno invece segnato in rosso la data, determinati a non perdersi nemmeno una curva grazie all’importante copertura televisiva messa in campo per l’evento.

Hanno preso parte alla presentazione il CEO di Trentino Marketing Maurizio Rossini, la presidente del Comitato Trentino della Federazione Ciclistica Italiana Giovannina Collanega assieme al Consigliere Federale Fabrizio Cazzola, il Vice Presidente del Coni Trentino Massimo Eccel, il presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole Luciano Rizzi assieme al direttore Fabio Sacco, il direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale e sindaco di Vermiglio Michele Bertolini e l’atleta Martino Fruet.

A VERMIGLIO I LEADER DI COPPA DEL MONDO: L’ITALIA PUNTA SU CASASOLA

Quella 2023/2024 è un’edizione della Coppa del Mondo di ciclocross caratterizzata da grande incertezza ed equilibrio fra i valori in campo. Al maschile, il classico dualismo tra Belgio e Olanda è esaltato dalle sfide incrociate tra Eli Iserbyt, Thibau Nys e il Campione Europeo, nonché vincitore in Val di Sole nel 2022, Michael Vanthourenhout e gli ‘orange’ Lars Van der Haar, Pim Ronhaar e Joris Nieuwenhuis.

Tra le donne, il pronostico sembra invece aperto anche ad altre nazioni. Chiaramente leolandesi Ceylin del Carmen Alvarado e l’ultima vincitrice in Val di Sole Puck Pieterse sono da considerarsi le favorite, ma alle loro spalle la britannica Zoe Backstedt e l’azzurra Sara Casasola hanno dimostrato di poter reggere l’onda d’urto delle formidabili atlete olandesi.

Bronzo ai recenti Campionati Europei di Pontchâteau, Sara Casasola è certamente la carta più importante da giocare per la spedizione italiana che lo scorso anno sfiorò il podio a Vermiglio, sempre nella gara femminile, con il quarto posto di Silvia Persico. Toccherà alla friulana tenere alto il tricolore in Val di Sole, spinta da un pubblico pronto a farsi sentire e spingerla verso l’impresa.

BIGLIETTI: SCI E CICLOCROSS PER UN’IMMACOLATA DA RICORDARE

I biglietti per la Coppa del Mondo di ciclocross a Vermiglio sono in vendita al prezzo di 15 euro, con ingresso gratuito sotto i 12 anni di età, previa registrazione sulla piattaforma di ticketing. La vendita dei biglietti avverrà esclusivamente in forma elettronica e online su www.valdisolebikeland.com: non sarà possibile acquistare i ticket fisicamente in loco.

Lo straordinario e unico spettacolo di Vermiglio sarà il coronamento di un lungo weekend dell’Immacolata, tutto da vivere sulle nevi della Val di Sole: per questo, APT Val di Sole e il Consorzio Pontedilegno-Tonale hanno disegnato un pacchetto su misura per vivere al meglio un weekend da ricordare, fra sci e grande ciclocross.

A VERMIGLIO UN EVENTO CARBON NEUTRAL

Sempre attenti ai temi della sostenibilità, gli organizzatori della Coppa del Mondo di ciclocross sostengono anche per l’edizione 2023 un progetto di compensazione ambientale, in collaborazione con la società Climate Partner. Al fine di ottenere un evento “carbon neutral”, le emissioni non abbattibili dell’evento saranno compensate supportando un progetto per la promozione dell’energia eolica in Cile. Nella regione cilena di Coquimbo, i due parchi eolici “El Pacifico” e “La Cebada”, con 57 turbine e una potenza di 109,6 MW forniscono l’energia elettrica ricavata dalle fonti energetiche rinnovabili e un prezioso contributo alla protezione del clima, consentendo di risparmiare circa 197.420 tonnellate di CO2 all’anno.

Chi soggiornerà in una delle strutture aderenti (l’elenco è disponibile su www.pontedilegnotonale.com/it/eventi/coppa-del-mondo-di-cyclo-cross/)potrà infatti beneficiare di uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto e uno sconto del 20% sullo skipass per gli impianti del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Nel momento nell’acquisto del pacchetto presso uno degli hotel convenzionati, sarà fornito il codice sconto da inserire in fase di acquisto del biglietto.

IL PROGRAMMA

Il weekend di gara si aprirà sabato 9 dicembre con una sessione di prove libere dalle 14 alle 16, a cui si potrà accedere gratuitamente. Domenica 10 dicembre andranno invece in scena le gare, con le Donne Elite protagoniste dalle 13:10, seguite dagli Uomini Elite alle 14:40.

A conquistare le nevi di Vermiglio nell’edizione 2022 furono il belga Michael Vanthourenhout e l’olandese Puck Pieterse, le cui fortune in Val di Sole sono proseguite anche nella successiva stagione estiva. Nel 2023, la 21enne olandese ha infatti vinto sia la tappa solandra di Daolasa di Commezzadura che la classifica generale di Coppa del Mondo MTB.

HANNO DETTO:

Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing: “La Coppa del Mondo di Ciclocross in Val di Sole è un evento originale, con il quale abbiamo dato un forte segnale di innovazione grazie ad APT Val di Sole, e che rinforza l’idea di ‘Bikeland’ che caratterizza questo territorio. Ad aprire la nostra stagione degli appuntamenti invernali è un evento ciclistico: anche questo aspetto ci consente di ritagliarci uno spazio unico nel panorama internazionale”.

Giovannina Collanega, presidente FCI Trentino: “Si tratta di una manifestazione unica che chiude il calendario bike trentino nel migliore dei modi. Val di Sole è una certezza: la Coppa del Mondo di Ciclocross è uno spettacolo con campioni importanti, e un’occasione fantastica per portare anche i più piccoli a conoscere questa disciplina.”

Fabrizio Cazzola, consigliere FCI: “Val di Sole merita un grande elogio per l’impegno nei grandi eventi durante tutto l’anno, confermandosi un’eccellenza territoriale e organizzativa. Ci aspettiamo grande pubblico ma anche grande risonanza in termini di visibilità e spettacolo.”

Massimo Eccel, Vicepresidente Coni Trentino: “L’unicità di questo evento dimostra come il Trentino sappia sempre aprire la strada in questo tipo di appuntamenti. È importante avere un evento in cui i giovani possano arrivare a sfiorare i grandi campioni: solo così possiamo accendere la passione e far conoscere questo sport.”

Luciano Rizzi, presidente APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole: “Tutto ciò che facciamo in termini sportivi è finalizzato alla promozione del territorio. Ringrazio Trentino Marketing e il CDA per aver accettato la sfida di questo evento: credere in manifestazioni di questo tipo non è semplice, ma è il risvolto turistico e di promozione che alla fine giustifica ogni sforzo.”

Fabio Sacco, direttore APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole: “I grandi eventi come questo permettono di respirare un’atmosfera unica, che rende speciale l’esperienza sul nostro territorio. I luoghi diventano qualcosa di unico e speciale, grazie a un fil rouge che collega l’evento al territorio dove si svolge. Il percorso quest’anno presenterà solo una piccola modifica, una collina di neve in più per renderlo ancora più emozionante. A contribuire all’atmosfera sarà anche il villaggio, con musica e divertimento e nel quale saranno protagonisti anche i nostri partner.”

Michele Bertolini, sindaco di Vermiglio e direttore Consorzio Pontedilegno-Tonale: “Questo evento rappresenta un tassello all’interno di una strategia territoriale complessiva, per la quale ringrazio Trentino Marketing e l’APT Val di Sole. Stiamo investendo su percorso e infrastrutture per crescere e rimanere al passo con i tempi: questo è un evento che collega estate ed inverno, e siamo convinti di star lavorando nella giusta direzione.”

Martino Fruet, atleta trentino: “Come sempre nel ciclocross, ma forse ancora di più nel caso di questa gara, il meteo farà la differenza. Il percorso innevato e quasi sempre in ombra mette alla prova la vista e la sensibilità degli atleti. La differenza può essere fatta in qualsiasi passaggio, e ci sono tutti i presupposti per un evento spettacolare.”

di Ch.P.