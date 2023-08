Ciclismo, Haute Route Dolomites: dopo Gavia, Tonale e Predaia bis del belga Glorieux

mercoledì, 30 agosto 2023

Passo Predaia – Mercoledì 30 agosto la Haute Route Dolomites, l’evento italiano della serie Haute Route (il primo circuito al mondo di corse a tappe di prestigio per ciclisti amatoriali) ha proposto la seconda tappa, la Bormio – Passo Predaia, 120 chilometri che hanno unito Lombardia a Trentino, attraverso tre salite: il mitico Passo (13 chilometri di ascesa, da Santa Caterina Valfurva, per 900 metri di dislivello), il Passo del Tonale e l’ascesa finale del Predaia dove Haute Route Dolomites è giunta giunge per la seconda volta dopo l’esordio del 2022. Giornata di grande dislivello (3.256 i metri di dislivello positivo) e anche di temperature molto rigide che i concorrenti (400, da oltre quaranta paesi) hanno superato con grande determinazione e ben supportati dallo staff organizzativo. Foto di Mathilde l’Azou.

Come già nella prima tappa (Bormio – Umbrail Pass), anche la seconda frazione ha visto imporsi Frederic Glorieux. Al termine dei diversi tratti cronometrati (agli eventi Haute Route la classifica di tappa è infatti determinata dalla somma dei tempi ottenuta nei tratti cronometrati, formula che permette un’ottima gestione del traffico con la neutralizzazione dei tratti logisticamente più critici) il belga ha fatto registrare il tempo di 2h57’52”, precedendo il brasiliano Bruno Fregolente Lazaretti di 1’55” e il francese Joris Simond di 2’41”. Quarto, come nella prima tappa, il primo italiano, Enrico Girotti.

Nella gara in rosa si è imposta la brasiliana Maria Catenacci (seconda nella prima frazione) davanti alla messicana Ana Maria Ybarra Corcuera (prima nella tappa d’esordio) e all’italiana Michela Santini.

In classifica generale comandano Frederic Glorieux e Ana Maria Catenacci.

Domani, giovedì 31 agosto, è in programma la terza tappa. Si tratta della cronoscalata Trento – Monte Bondone: 19,6 i chilometri da affrontare, per 1.475 metri di dislivello. Il via al primo concorrente (Piazza Piedicastello) verrà dato alle 9, mentre l’ultimo atleta prenderà il via alle 11.

Le ultime due frazioni, venerdì e sabato, porteranno i concorrenti di Haute Route Dolomites sulle Dolomiti Bellunesi: venerdì 1 settembre ci sarà la Trento – Passo Falzarego, sabato 2 settembre la Cortina d’Ampezzo – Passo di Valparola. Sono cinque le tappe dell’edizione 2023 di Haute Route Dolomites. Dopo la Bormio – Umbrail Pass e la Bormio – Passo Predaia, ci saranno la Trento – Monte Bondone (31 agosto), la Trento – Passo Falzarego (1 settembre) e la Cortina – Passo Valparola (2 settembre).

