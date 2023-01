Cgil, Congresso Filctem del Trentino: Weber resta segretario generale

sabato, 21 gennaio 2023

Trento – Franco Weber continuerà a guidare per i prossimi quattro anni la Filctem del Trentino. La conferma è arrivata al IV congresso della categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dell’industria chimica, gomma-plastica, tessile ed energia.

Nella sua relazione il segretario ha tracciato una fotografia della situazione nazionale ed internazionale soffermandosi poi sul Trentino ed in particolare sui settori che rappresenta, evidenziando le difficoltà imposte dalla pandemia prima e dalla guerra adesso.

“Anche in Trentino in modo sempre più chiaro, si manifestano gli effetti strutturali della crisi di fronte ai quali lo stesso sostegno pubblico riconosciuto dalla PAT alle aziende rischia di non essere più sufficiente e le ricadute sull’occupazione, viste le dinamiche del mercato del lavoro, sono evidenti ed in particolare mirate alla precarietà – ha sottolineato -. In un tale contesto, la stessa rete di “Welfare provinciale”, nonostante l’introduzione di forme di tutela maggiori rispetto allo standard nazionale, diventano insufficienti anche per sostenere i maggiori costi medi che sono molto diversi da quelli presenti 4 4 nel resto d’Italia, infine, anche per chi un lavoro c’è l’ha il problema salario/costo della vita”.

Weber ha anche posto l’accento sulle difficoltà di attrarre l’interesse delle fasce più giovani di lavoratori e lavoratrici.