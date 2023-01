Carovita in Trentino: inflazione media annua all’8,6%, buste paga alleggerite

martedì, 17 gennaio 2023

Trento – Carovita, inflazione media annua all’8,6%, buste paga alleggerite di oltre una mensilità. A dicembre l’inflazione in Trentino è tornata sopra la media nazionale e sfiora il 12%. Cgil Cisl Uil preoccupate: “Vanno adeguate tutte le misure di welfare per recuperare l’inflazione del 2021 e del 2022”.

Non si arresta la corsa dell’inflazione in Trentino. Dopo il rallentamento di novembre, a dicembre l’indice dei prezzi è salito del 12,3%, posizionandosi sopra la media nazionale che fa registrare un lieve calo attestandosi al 11,6%. Anche nell’ultimo mese dell’anno, a trainare gli aumenti sono ancora una volta i prezzi legati a casa e bollette che crescono del 50% rispetto ad un anno fa, insieme agli alimentari che segnano un +13,3%.