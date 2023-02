Carnevale, gran finale nelle valli del Noce: gli appuntamenti

martedì, 21 febbraio 2023

Cles (Trento) – Gran finale del Carnevale in Val di Non e Val di Sole. Dopo le sfilate con carri allegorici di domenica scorsa oggi in tutti i paese delle Valli del Noce si festeggia la festa più pazza dell’anno con imperdibili appuntamenti.

In particolare la Pro loco di Cles e i gruppi dei Rioni della località della Val di Non hanno organizzato per oggi – martedì 21 febbraio – una serie di eventi: alle 12:30 wurstel, crauti, cotechino e pastela in piazza Granda, quindi truccabimbi patatine fritte, zucchero filato e grostoi. Alle 14:30 premio per la migliore mascherina. annullato.

Sempre nella giornata odierna si terranno eventi a Romeno (Trento), con alle 14 la sfilata dei gruppi mascherati con partenza dall’oratorio e arrivo in piazza Lampi. A seguire spettacolo per bambini, polenta e lucaniche, musica dal vivo e fino a mezzanotte festa nel tendone e a Fondo (Trento), sempre alle 14, con la sfilata delle mascherine sul ghiaccio, premiazione e dolci e tè caldo per tutti.

In Alta Val di Sole, al Polo Culturale di Vermiglio (Trento) alle 15 spettacolo comico Coriandoli di Allegria, con giochi di intrattenimento, azioni comiche e numeri di abilità. Animazione con la Baby Dance e balli di gruppo con Musica Globale.