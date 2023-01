Capodanno in Trentino, controlli della Polizia di Stato: il bilancio. Alcol e botti, otto in ospedale

domenica, 1 gennaio 2023

Trento – Feste di Capodanno, controlli e attività di prevenzione e repressione messa in campo dagli uomini e donne della Polizia di Stato, grazie anche agli innumerevoli servizi interforze disposti dal Questore della Provincia di Trento che hanno visto la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, di militari della Guardia di Finanza e di personale della Polizia locale e coordinati tutti da Dirigenti della Polizia di Stato.

Un totale di circa 300 uomini tra Questura, Squadra Volanti, Squadra Mobile, DIGOS, unità cinofila antiesplosivo e antidroga, Reparto Prevenzione Crimine, Unità Operative di Primo Intervento, Reparto Mobile.

In particolare, solo in Piazza Duomo, in occasione del concerto di fine anno che ha registrato la presenza di circa 9.000 persone, la buon uscita dell’evento è stata garantita dal lavoro di squadra di una task force di 50 uomini. Un coltello da cucina abbandonato in Piazza Passi prontamente rilevato dal personale lì impiegato e sottoposto a sequestro.

A Riva del Garda e a Rovereto, il Questore di Trento ha predisposto specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica mediante l’impiego di circa 30 uomini in totale. A Rovereto si è registrata la presenza di circa 6000 persone, mentre a Riva di circa 7000. In entrambi i luoghi non è stata registrata alcuna criticità.

Una particolare attenzione è stata rivolta a Madonna di Campiglio, meta particolarmente esposta ad afflussi di turisti e di abitanti gravitanti in provincia. Anche qui, i festeggiamenti per il Capodanno, che hanno visto la presenza di circa 6000 persone, sono stati assicurati da una presenza di circa 40 uomini, coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato. E’ stato segnalato un alterco verosimilmente riconducibile all’assunzione di sostanze alcoliche, tra alcuni presenti nei pressi di un locale del centro di Madonna di Campiglio immediatamente sedato dal pronto intervento delle Forze di Polizia lì presenti.

Complessivamente, per fatti connessi ai festeggiamenti del Capodanno, quali ustioni dovuti all’utilizzo di fuochi di artificio e abuso di alcol, nella notte trascorsa, si sono registrati in totale otto ingressi ai locali ospedali.

Uno scoccare della mezzanotte sfortunato invece per un cittadino di nazionalità italiana che si è imbattuto in un servizio di controllo del territorio delle sempre presenti e costanti Volanti della Questura di Trento, al cui termine degli accertamenti è stato arrestato in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare in carcere di cui era gravato. Nella serata di ieri infatti, il personale della Squadra Volante si è concentrato in particolar modo su quelle zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa. Nell’occasione sottoponeva a controllo un’autovettura con a bordo tre giovani, tra i quali risultava un ventiquattrenne di nazionalità italiana con precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Lo stesso veniva inoltre immediatamente riconosciuto dai poliziotti perché da giorni risultava evaso dagli arresti domiciliari. In particolare, il ventiquattrenne, risultava inottemperante alla iniziale misura cautelare dell’obbligo di firma che era stata quindi aggravata con quella degli arresti domiciliari. Il pluripregiudicato aveva anche il braccialetto elettronico per permettere alle forze dell’ordine di controllare i suoi spostamenti, ma se ne era liberato proprio per fare perdere le sue tracce. L’uomo per gli accertamenti del caso veniva accompagnato presso gli uffici della locale Questura e, al termine di questi, si procedeva al suo arresto dando così esecuzione alla misura cautelare in carcere per il reato di spaccio.