Campeggi trentini protagonisti a Stoccarda: nell’estate 2023 oltre 2 milioni di pernottamenti

sabato, 20 gennaio 2024

Stoccarda – Le strutture del Trentino protagoniste nel primo importante appuntamento fieristico dell’anno dedicato al turismo: a Stoccarda è in corso di svolgimento, fino a domenica 21 gennaio, la Fiera CMT, specializzata nella vacanza all’aria aperta – in particolare camping e caravaning – e l’outdoor e dove anche il nostro territorio è rappresentato con uno stand curato da Trentino Marketing e che vede la presenza delle APT d’ambito, di Faita Trentino e alcuni operatori del settore. Come già avvenuto in precedenti edizioni, anche quest’anno alcuni campeggi trentini si sono distinti grazie ad alcuni importanti riconoscimenti.

Particolarmente significativa è la vittoria del Camping Catinaccio Rosengarten a Pozza di Fassa come “Campeggio dell’anno” per la categoria “alloggi speciali”.

Il premio è stato assegnato da ANWB (l’ACI olandese) durante la serata di gala “Pincamp” promossa congiuntamente con le associazioni ADAC (ACI tedesco) e TCS (ACI svizzero) in occasione della fiera CMT. I riconoscimenti sono frutto di un sondaggio tra oltre 23.000 campeggiatori che hanno scelto i loro preferiti tra 58 campeggi nominati. Per il Camping Catinaccio Rosengarten è risultata particolarmente attrattiva la nuova struttura “Chalet” come riportato nella motivazione: “Uno chalet come quello del campeggio Catinaccio Rosengarten, nel cuore delle Dolomiti, è tutta un’altra storia. Realizzato in legno proveniente da un’antica fattoria del 1856, questo chalet si adatterebbe perfettamente a un remake di Tutti insieme appassionatamente. Agli chalet è stata assegnata la classe energetica “CasaClima”, a bassissimo impatto ambientale. L’ambiente naturale è un grande parco giochi per escursionisti, appassionati di mountain bike, alpinisti e altri campeggiatori avventurosi.”

Sempre in occasione dello stesso evento fieristico a Stoccarda Lago di Levico Camping Village è entrato a far parte del Consorzio internazionale Leading Campings (www.leadingcampings.com) che riunisce i migliori campeggi in Europa aggiungendosi agli altri campeggi italiani presenti in questo gruppo, sei in tutto, quindi un risultato di assoluto prestigio.

Nei campeggi del Trentino, una settantina in totale, il movimento di ospiti registrato fino ad ottobre 2023, ha totalizzato quasi 414mila arrivi e un numero di presenze di poco meno di 2.2 milioni e sostanzialmente in linea con l’anno precedente, ma in crescita (+12%) rispetto al 2019 (pre covid). Il 66% del movimento è generato da ospiti internazionali (in crescita di circa il 4% sul 2022).