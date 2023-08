CamminaSCUP, la prima tappa al Passo del Tonale

martedì, 22 agosto 2023

Passo del Tonale (Trento) – E’ iniziata ieri con la prima tappa, per CamminaSCUP, il trekking di una settimana promosso dal Servizio civile provinciale che quest’anno attraverserà alcune zone simbolo della Grande Guerra, lungo il Sentiero della Pace. Oggi la seconda tappa.

Una quarantina i partecipati alla prima giornata, la maggior parte giovani in servizio civile o che lo hanno già svolto, oltre ad alcuni genitori e collaboratori dell’Ufficio Servizio civile provinciale.

La prima tappa di ieri era dedicata all’inizio del Sentiero della Pace, ovvero dal Passo del Tonale fino al Passo Paradiso: 14 i km percorsi in totale, per circa 800 metri di dislivello. Il percorso di ieri ha toccato alcuni luoghi simbolo, accompagnati da un esperto della zona i ragazzi hanno costeggiato i Monticelli, poi sono saliti fino alla zona di passo Paradiso e al monumento alla fratellanza, visitato il piccolo museo ricavato nella grotta di arrivo di una teleferica e le trincee dei due schieramenti, distanti non più di 30 metri l’una dall’altra. La discesa è avvenuta lungo lo stesso percorso.

Ad ogni partecipante è stato consegnato il tagliando da far timbrare al termine di ogni tappa, per documentare il percorso svolto e un omaggio che, quest’anno, è un berretto brandizzato Scup.

Per ogni tappa vi è anche un contest fotografico con i relativi vincitori, proclamati dai voti dei follower della pagina Instagram del servizio civile provinciale.

Oggi seconda tappa in val di Gresta, da Ronzo-Chienis a Mori tra le trincee del Monte Creino, le prossime tappe:

23 agosto (terza tappa): Brentonico: Sull’altopiano di Brentonico dalla Polsa a San Giacomo

24 agosto (quarta tappa): Pasubio: Per la Strada degli eroi da Pian delle Fugazze alle Porte del Pasubio

25 agosto (quinta tappa): Folgaria: Da Cherle a Serrada lungo i forti austriaci e la forra del lupo

26 agosto (sesta tappa): Monte Zugna: Dal monte Zugna alla Campana dei caduti a Rovereto.