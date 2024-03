Bufera di neve sulle zone alpine, la situazione al Passo Tonale

domenica, 10 marzo 2024

Passo Tonale – Una bufera di neve sta interessando dalle prime ore della mattinata le zone alpine, in particolare il Passo Tonale dove la statale 42 è innevata da quota 1600 metri e l’invito delle forze dell’ordine è di prestare attenzione con catene a bordo.

In mattinata alcune auto che scendevano dal Tonale a Vermiglio (Trento) hanno trovato difficoltà. Alcune gare sono state rinviate per le condizioni meteo. Vietato il fuoripista, con l’allarme valanghe classificata a quota 4 – forte. Le previsioni meteo per le prossime ore indicano un abbassamento delle temperature con quota neve che scenderà a 1000 metri nelle ore serale. Da domani cesserà la perturbazione e nei prossimi giorni ci saranno schiarite e temperature nella media del periodo.