Avanza la realizzazione della nuova seggiovia Valena al Tonale

lunedì, 11 settembre 2023

Passo Tonale – La realizzazione della nuova seggiovia “Valena” – a sei posti – è in fase avanzata. Il cantiere è aperto subito dopo la chiusura dell’ultima stagione invernale e l’impresa che ha vinto l’appalto ha già realizzato le stazioni di partenza e quella di arrivo, posizionato i pali e da questa settimana passerà alla fase di installazione delle funi. L’impianto sarà consegnato a fine ottobre-inizio novembre alla società Carosello Tonale.

“Siamo in linea con il cronoprogramma previsto in apertura del cantiere – spiega Davide Panizza, presidente della Carosello Spa – e si prevede dopo la metà di ottobre il collaudo, per essere pronti all’apertura della stagione sciistico”. “E’ un investimento importante e la nuova seggiovia ci proietta nel futuro”, conclude Panizza.

Realizzata dalla società Leitner la nuova seggiovia “Valena” sarà a sei posti (contro i quattro di quella andata “in pensione”), ad agganciamento automatico con seggiole riscaldate; cupole e barra bloccante per la sicurezza dei bambini con una capacità di portata di 3.000 persone ora. Il Comprensorio Ponte di Legno-Tonale si arricchirà nella prossima stagione invernale di un nuovo impianto, fondamentale per l’intera skiarea.