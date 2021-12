APT Val di Sole, concorso giovani videomaker

sabato, 4 dicembre 2021

Dimaro Folgarida – “Abiti in Val di Sole, Val di Non o in Val Rendena, hai un’età compresa tra i 16 e i 35 anni e ami cimentarti come videomaker? Partecipa al concorso video Winter Wow Experience! Potrai vincere uno Skipass SuperSkirama per la stagione invernale 2021/2022 e potrai girare alcuni video sulle migliori esperienze invernali che si possono fare in Val di Sole“.

E’ questo l’annuncio del concorso organizzato dall’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, che ha come obiettivo quello di individuare i migliori giovani videomaker amatoriali sul territorio al fine di coinvolgerli nella realizzazione e produzione di clip invernali in riferimento al progetto Winter WOW Experience Val di Sole. Tale progetto promosso da APT Val di Sole ha l’obiettivo di presentare al turista le migliori esperienze invernali che si possono svolgere sul territorio. La selezione avrà come strumento di valutazione i migliori video già prodotti dagli stessi partecipanti. I video ammessi al concorso dovranno avere come protagonista almeno una delle seguenti tematiche: natura, attività outdoor, paesaggi, attività esperienziali. Foto @Tommaso Prugnola.

MODALITA’

Ogni partecipante dovrà inviare quello che reputa il proprio miglior video entro il 12 dicembre 2021 all’indirizzo mail digital@visitvaldisole.it utilizzando il servizio WeTransfer con oggetto «Wow Winter Experience Val di Sole». Possono partecipare al concorso tutte le persone residenti nei territori della Val di Sole, Val di Non e Val Rendena che abbiano un’età compresa tra i 16 e i 35 anni. I partecipanti potranno concorrere con video che abbiano già partecipato ad altre competizioni o Festival.

Le attività rientranti nel progetto Winter WOW Experience Val di Sole si svolgono anche all’interno di locali aperti al pubblico e prevedono l’impiego di sistemi di trasporto come gli impianti a fune; pertanto possono partecipare al concorso soltanto i soggetti in possesso della certificazione verde (Green Pass) che verrà verificata ai videomaker selezionati dalla Giuria. È ammesso al concorso un unico video per ciascun partecipante; qualora un concorrente invii più video, solo il primo video ricevuto sarà giudicato e considerato ai fini della partecipazione al concorso. I video non saranno utilizzati per scopi promozionali ma solo ai fini della valutazione e selezione.

Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive: dal cartone animato alla keep/stop motion, dal filmato girato, al video in alta risoluzione ed al video girato con drone o drone FPV. Maggiori informazioni: www.visitvaldisole.it/it/concorso-winter-wow