Aperta la rassegna “Tonalestate”: il programma

lunedì, 7 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Si è aperta oggi nella sala Paradiso dell’hotel Mirella di Ponte di Legno la rassegna “Tonalestate“. I lavori sono stati introdotti da Elena Lanzoni, direttrice di Tonalestate e Maria Paola Azzali, presidente, quindi Eletta Paola Leoni (Direttrice del Centro Studi di Tonalestate) ha approfondito il tema: “Studio, d’Amor fratello”.

Il programma della giornata odierna

Christian Raimo (insegnante, giornalista e scrittore)

“Che fare per fare bene? Le ferite della comunità educante”

ore 10.45

Peter Kuznick (Professore di Storia e Direttore del Nuclear Studies Institute all’ American University di Washington D.C.) e Hanayo Oya (giornalista e docente presso la Syracuse University di New York)

“The Dangerous Militarization of Asia – From Hiroshima to Taiwan: Perspectives from Japan and the United States.”

ore 11.30 pausa

ore 11.45

Gian Guido Folloni (giornalista professionista, ex ministro della Repubblica)

“In difesa di padron Frodo: Elogio della compagnia dell’anello”

ore 12.30

Giovanni Battista Re (Cardinale, Prefetto Emerito della Congregazione per i Vescovi e Decano del Collegio Cardinalizio)

“Educare le nuove generazioni alla pace nel 60° anno della Pacem in terris”

pomeriggio

Sala Presanella, Passo del Tonale

ore 16.00

Rosy Auguste Ducena (responsabile dei programmi alla Réseau National de Défense des Droits Humains di Haiti)

“Comment lutter pour le respect des droits humains dans un pays du Sud où les dirigeants sont appuyés par la communauté internationale”

ore 16.45

tavola rotonda moderata da Pietro Vecchi del Centro Studi di Tonalestate

partecipano: Rosy Auguste Docena, Gian Guido Folloni, Peter Kuznick, Hanayo Oya

ore 18.15 pausa

ore 18.30

Anwar Abu Eisheh (già Ministro della Cultura dell’Autorità Palestinese e professore di Diritto alla Al Quds University di Hebron)

“Entre la vie et la mort : ÉVOLUTIONS”

serata

Sala Presanella, Passo del Tonale

ore 21.30

serata di video documentari e incontro con l’autore Giorgio Fornoni (reporter free lance)

“L’altra faccia del giornalismo”

DOMANI MARTEDI’ 8 AGOSTO

“fedel…mente”

mattina

Sala Paradiso, Hotel Mirella, Ponte di Legno

ore 9.30

Moché Lewin (vicepresidente della Conférence des rabbins européens)

“Importance de l’étude et de la transmission dans le judaïsme”

ore 10.15

Ghaleb Bencheikh (Presidente della Fondation Islam de France)

“Acquisition du savoir et dignité de l’homme”

ore 11.00

Vincenzo Viva (Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Albano)

“Meraviglia e discepolato: prospettive cristiane sull’apprendimento”

ore 11.45 pausa

ore 12.00

Tavola rotonda, moderata da Elena Lanzoni, direttrice del Tonalestate

Partecipano: Ghaleb Bencheikh, Moché Levin, Vincenzo Viva

pomeriggio

Sala Presanella, Passo del Tonale

ore 16.00

Guido Barbera (presidente di CIPSI)

“Conoscere per convivere, o conoscere per escludere?”

ore 16.45

Lauro Seriacopi (vicepresidente della Fondazione don Milani)

“Gianni e Pierino: La scuola di Lettera ad una professoressa. Può la scuola essere come “un ospedale che cura i sani e respinge i malati?”

ore 17.30 pausa

ore 17.45

tavola rotonda moderata da Nicolò Ferrari del Centro Studi del Tonalestate

partecipano: Vito Fiorino (pescatore “di uomini” a Lampedusa), Remon Karam (ex migrante egiziano, attivista per i diritti umani,), Jean Tonglet (volontario del movimento ATD Quarto Mondo) e Gabriel Mouesca (fondatore e direttore della azienda agricola Emmaüs Baudonne)

ore 19.00

Marco Di Porto (testimone dell’epoca delle persecuzioni antiebraiche)

“16 ottobre 1943: scampato dalla deportazione nazista”

serata

Teatro del Polo Culturale di Vermiglio

ore 21.30

Concerto di musica classica

Giulia Di Ilio (violino), Luis Orellana (violino), Anna Rakul (soprano), Mario Simoniello (fisarmonica) allievi musicisti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma

MERCOLEDI’ 9 AGOSTO

“nuova…mente”

mattina

Sala Paradiso, Hotel Mirella, Ponte di Legno

ore 9.30

Nello Cristianini (professore di Intelligenza Artificiale, University of Bath)

“La scorciatoia: come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano”

ore 10.15

Angelique Del Rey (filosofa e scrittrice)

“L’école face à l’obsession évaluative”

ore 11.00 pausa

ore 11.15

Mikihiro Moriyama (Decano della facoltàdi Global Liberal Studies all’UniversitàNanzan di Nagoya)

“Manabukoto, Learning, belajar for our life”

ore 12.00

Marcello Semeraro (Cardinale, prefetto del Dicastero delle cause dei santi)

“La cura: per un’educazione integrale della persona”

pomeriggio

Sala Presanella, Passo del Tonale

ore 16.00

Miguel Benasayag (filosofo e psicanalista)

“Comprendre et agir dans la complexité”

ore 16.45

tavola rotonda moderata da Anna Maria Cavalletti del Centro Studi di Tonalestate

partecipano: Miguel Benasayag, Nello Cristianini, Angelique del Rey, Mikihiro Moriyama

ore 18.00 pausa

ore 18.15

Gustavo Adrián Antico (Rector de la Iglesia Santa Catalina de Siena) e Martín García Aguirre (Chaplain of the Colegio Pre-Universitario Santo Tomàs de Aquino y del Colegio San Pablo, Buenos Aires)

“Hacia una renovada presencia en las instituciones educativas en Argentina”

ore 18.45

Angela Volpe (docente alla facoltà di Global Liberal Studies all’Università Nanzan di Nagoya)

“Giovanni Riva: La passione infinita. Come Giovanni parlava ai giapponesi”

ore 19.30

Conclusioni

serata

piazza XX settembre, Ponte di legno

ore 21.30

Concerto finale Flor y Canto

Donatella Caruso (voce), Rodolfo Hernandez (chitarra e voce), Maida Ochoa (chitarra e voce), Luis Carlos Orellana (violino), Pietro Vecchi (chitarra e voce).