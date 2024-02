Allarme valanghe sulle montagne della Lombardia e Trentino: la situazione

domenica, 25 febbraio 2024

Passo Tonale – Allarme valanghe, vietato il fuoripista per il rischio di distacchi di masse di neve. E’ l’invito degli esperti. Ieri il Soccorso Alpino del Trentino è stato chiamato a tre interventi in Val di Fassa e Fiemme e per fortuna gli alpinisti e freerider sono stati soccorsi tempestivamente e solo uno è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Dopo le ultime precipitazioni il pericolo di valanghe è salito da 3 – Marcato – a 4 – Forte – sull’intero arco alpino.

Il bollettino precisa che “Gli abbondanti apporti nevosi incrementano e sovraccaricano i recenti accumuli che presentano un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi. Il distacco è possibile con un debole sovraccarico generando valanghe anche di grandi dimensioni”.

Per qualsiasi escursione viene raccomandata la massima attenzione nella scelta degli itinerari e, in tutti i casi in cui è previsto, l’obbligo tassativo di artva, pala e sonda.