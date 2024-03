Allarme valanghe su tutto l’arco alpino, vietato il fuoripista

lunedì, 11 marzo 2024

Passo Tonale – Allarme valanghe, dopo l’ondata di maltempo di ieri che ha portato più di mezzo metro di neve a 1700 e quasi un metro in quota, il rischio è classificato con l’indice “forte” – 4, anche con il distacco spontaneo. Per la prossime 24 ore è vietato lo sci fuoripista su tutto l’arco alpino. Gli esperti del Centro regionale Arpa con sede a Bormio avvertono che sono assolutamente da evitare ciaspolate, sci-alpinismo ed escursioni in neve fresca, in quanto il manto nevoso in continua evoluzione non risulta per nulla assestato. Alcuni valichi alpini tra cui il Maloja sono stati chiusi a causa delle abbondanti precipitazioni nevose.

Tanta la neve sulle piste da sci con le stazioni sciistiche lombarde e trentine con gli operatori turisti soddisfatti di una stagione invernale che arriverà fino a Pasqua in condizioni ottimali.

Il livello di fiumi e torrenti cresce, ma non è ancora allerta proprio grazie al fatto che in quota ha nevicato. Sotto monitoraggio alcuni dissesti e fronti franosi. Il livello del lago d’Iseo è record e durante la fase più intensa della perturbazione si sono registrate raffiche di vento con punte di 66 km all’ora a Sarnico e 50 a Riva di Solto accompagnate da pioggia forte e si sono creati problemi in particolare nei porti di Sarnico e Sulzano.

Le previsioni meteo indicano un ritorno da oggi al bel tempo, con temperature in aumento durante la settimana.