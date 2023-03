Al Tonale il 7° trofeo di sci Paracadutisti Valle Camonica

giovedì, 16 marzo 2023

Passo Tonale – Ritorna dopo lo stop imposto dalla pandemia il “Trofeo di sci Paracadutisti Valle Camonica“, gara di slalom gigante aperta a tutti. L’appuntamento è per domenica 26 marzo sulla pista Serodine al Passo Tonale. Il trofeo, giunto alla 7^edizione, si svolge con il supporto della Pontedilegno Ski School.

Parte importante dell’attività sportiva della Sezione Paracadutisti Valle Camonica, la gara richiama numerosi concorrenti anche da fuori Lombardia. L’evento prevede anche un momento dedicato ai Caduti, con la posa di una corona al Sacrario del Passo Tonale.

Il programma: alle 8 ritrovo presso il bar ristorante da “Ragnetto” per la consegna dei pettorali (quota partecipazione 15 euro escluso costo impianto); alle 9 gara sociale di tutte le categorie e al termine le premiazioni. Alle 12:30 deposizione corona d’alloro ai caduto presso il Sacrario militare e alle 13 “spaghettata del paracadutista” in compagnia presso il ristorante da Ragnetto (menù unico 16 euro). Sono previste quote convenzionate e differenti per l’utilizzo degli impianti di risalita per la sola gara o per l’intera giornata.

Iscrizioni gara e prenotazioni pranzo entro giovedì 23 marzo contattando: info@scuolascipontedilegno.com o 0364.900.302 Pontedilegno Ski School; 334.38.16.191 A.N.P.d’I. Vallecamonica