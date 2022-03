Il ruolo della donna e il mondo del lavoro

martedì, 8 marzo 2022

“In occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’ voglio rivolgere un pensiero a tutte le donne lombarde, con l’auspicio che questo 8 marzo possa essere l’occasione per riflettere sul ruolo della donna nel mondo del lavoro e nella sfera di vita quotidiana. Regione Lombardia da tempo mette in campo azioni mirate alle politiche del lavoro, che pongono la donna al centro di progetti di welfare aziendale, di percorsi di conciliazione vita-lavoro, di riequilibrio dei carichi di cura e di tutela e reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.

L’emergenza sanitaria, economica e sociale, ha penalizzato notevolmente le donne nel campo delle imprese e del lavoro dipendente, ma la Lombardia resta tra le prime regioni per numero di nuove imprese femminili avviate e per l’occupazione femminile. Inoltre, Regione Lombardia si è dotata di un piano strategico per la promozione del lavoro femminile e sono molte le iniziative che insieme ad enti del territorio e università sosteniamo per incentivare le donne ad intraprendere percorsi di studio e lavorativi di carattere tecnico e scientifico. Il futuro vedrà le donne sempre più impegnate in tutti gli ambiti lavorativi e dobbiamo impegnarci sempre di più affinché le famiglie possano usufruire di strumenti adeguati ed efficaci per la conciliazione.

In questo 8 marzo il mio pensiero va in particolare alle donne ucraine, a quelle che restano nel loro Paese e a quelle che si mettono in cammino da sole o con i propri figli per raggiungere i confini. La forza delle donne nasce dalle esperienze di vita e dalla loro anima. Regione Lombardia ha già messo a disposizione risorse e condiviso interventi mirati per poter supportare l’accoglienza in queste ore così drammatiche”, è il commento Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia.