Ondata di calore in Alto Adige: bollino arancione e precauzioni

venerdì, 18 agosto 2023

Bolzano – Il Centro funzionale provinciale ha deciso di passare al livello di allerta arancione a Bolzano e in alcuni Comuni della Bassa Atesina e Oltradige.

“Le temperature sono in aumento e nel fine settimana raggiungeranno massime fino a 38 gradi in Bassa Atesina e Oltradige”, riferisce il meteorologo Philipp Tartarotti, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile.

“La prossima settimana l’ondata di calore continuerà a persistere e non porterà, dunque, a nessun abbassamento delle temperature, che sono di circa sette gradi superiori alla media di lungo periodo degli ultimi tre decenni; il limite degli zero gradi centigradi si registra attualmente intorno ai 4000 metri di altitudine e andrà a salire fino a 4500 metri sul livello del mare, nel corso della giornata di sabato”, spiega Tartarotti.

Il quadro meteorologico annunciato ha portato il direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile, Klaus Unterweger, ha convocato una conferenza di valutazione. “Il perdurare di temperature estreme comporta rischi per la salute; consigliamo a tutti, dunque, di prepararsi a vivere giornate di caldo, comportandosi di conseguenza e prevenendo gli effetti di questa ondata di calore”, spiega Unterweger. “Quando, ad esempio, si programmano gite in montagna, bisogna essere consapevoli che la soglia dello zero termico si sta alzando notevolmente di quota”. Le persone particolarmente a rischio sono le persone anziane o isolate, i malati cronici, ma anche i bambini piccoli. L’aumento della sudorazione può portare a un’elevata perdita di liquidi ed elettroliti e anche alla disidratazione. Anche il sistema cardiovascolare, in questi casi, rischia di essere sovraccaricato”.

“A causa del persistere di temperature estreme, Il Centro funzionale provinciale ha deciso da sabato, 19 agosto,di passare al livello di allerta arancione a Bolzano e in alcuni Comuni della Bassa Atesina e dell’Oltradige”, riassume il direttore dell’Ufficio Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer al termine della conferenza di valutazione di oggi. “Tutta la popolazione verrà ampiamente informata, in quanto gli effetti delle alte temperature non sono da sottovalutare”.

“Le temperature insolitamente elevate ci pongono nuove sfide”, sottolinea l’assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler”. È necessario adattarsi a queste nuove condizioni e innalzare la protezione della popolazione a un nuovo livello”.

Previsto traffico intenso nel fine settimana – Affinché il corpo, durante un’ondata di calore, mantenga la sua temperatura, è necessario idratarsi, per permettere al corpo di raffreddarsi. La sudorazione, come noto, fa perdere molti liquidi, che devono essere reintegrati in quantità sufficiente bevendo molto e regolarmente, anche quando non si avverte la sete. È dunque necessario bere almeno più di un litro e mezzo o due litri che vengono consigliati dagli esperti, anche durante le giornate con temperature più basse. L’acqua o altre bevande non zuccherate (tè, succhi di frutta a temperatura ambiente) sono gli strumenti migliori. Sono invece da evitare bevande fredde, gassate e zuccherate, alcolici e caffè.

Durante un’ondata di calore, è necessario mangiare cibi leggeri a orari regolari, evitare cibi grassi, fritti, altamente elaborati, eccessivamente piccanti o ricchi di zuccheri. Gli alimenti devono essere ricchi di acqua e minerali. Al di fuori dei pasti principali, è preferibile consumare frutta come spuntino. Oltre a una dieta leggera e a una quantità sufficiente di liquidi, durante un’ondata di calore l’organismo ha bisogno di riposo, per cui è necessario evitare gli sforzi fisici.

Consigli per chi si mette in viaggio – Prima di mettersi in viaggio in auto, è importante trasportare con sé una scorta sufficiente di acqua o liquidi. Un motivo, in più, in tal senso, è dato dalle previsioni del traffico annunciate per il fine settimane. Sulle strade della provincia e sulla tratta dell’A22 è infatti atteso traffico sostenuto, durante tutto il weekend.

Sempre informati con il Bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale

I fenomeni meteorologici e gli eventi naturali in Alto Adige vengono valutati quotidianamente dal Centro funzionale provinciale della Protezione civile e pubblicati come Bollettino di allerta. Le previsioni meteorologiche costituiscono la base per la valutazione della situazione riguardo ai possibili pericoli di eventi naturali.

Il Bollettino sulla situazione di allerta è pubblicato quotidianamente per il giorno corrente e per i tre giorni successivi dal Centro funzionale provinciale e gli utenti possono sottoscrivere un abbonamento. Sia i decisori sia la popolazione dovrebbero essere informati per essere in grado di prepararsi e proteggersi per evitare o limitare il più possibile i danni.