Meteo: in Trentino tornano temporali, grandine e vento forti

domenica, 23 luglio 2023

Trento – Tornano i temporali sul Trentino. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta ordinaria per domani lunedì 24 luglio e dopodomani. Infatti da domani si intensificheranno i flussi in quota che renderanno instabile l’atmosfera e per due giorni saranno probabili precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere temporalesco intenso ed in rapido moto verso est. Soprattutto al pomeriggio-sera di lunedì, i temporali potranno risultare localmente intensi, con grandine e raffiche di vento molto forti (80 – 100 km/h), frequenti fulmini e precipitazioni abbondanti in poco tempo. Secondo Meteotrentino, le precipitazioni risulteranno molto disomogenee, ma entro martedì sera potranno cadere mediamente 20 – 40 mm con massimi locali superiori a 80 – 100 mm.

A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dalla tarda mattinata di domani criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, torrenti in piena con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide; forti raffiche di vento, grandine e fulmini, criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.