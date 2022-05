Meteo, in arrivo temporali su Alpi e Prealpi

lunedì, 23 maggio 2022

Ponte di Legno – Finisce il gran caldo arrivano forti temporali al Nord nelle giornate di domani e dopodomani. L’egemonia dell’anticiclone africano Hannibal sta per terminare, almeno temporaneamente, quanto meno al Nord dove torneranno le precipitazioni, temporalesche e spesso accompagnate da grandinate o in casi più rari anche da trombe d’aria. E le temperature scenderanno di 7-8 gradi, tornando nella norma.

Tra il Regno Unito e il Mare del Nord è attivo un ampio centro depressionario che pilota una serie di perturbazioni, il centro depressionario riuscirà ad allungare le sue spire perturbate fin verso il bacino settentrionale del Mediterraneo e quindi l’Italia. L’anticiclone Hannibal nulla potrà contro l’insistenza del flusso perturbato e non potrà fare altro che retrocedere di qualche centinaio di chilometri, quel che basta per lasciare indifeso il Nord Italia.

I primi segnali di questo peggioramento si avranno già nelle prossime ore quando si svilupperanno i primi temporali sui settori alpini, ma si entrerà nel clou tra martedì 24 e mercoledì 25. In queste giornate l’aria fresca in discesa dal Nord Europa riuscirà a formare un modesto vortice ciclonico che comincerà a creare scompiglio nelle regioni settentrionali.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che da martedì i temporali da Alpi e Prealpi scenderanno fin sulle pianure di Piemonte e Lombardia con locali grandinate e improvvisi colpi di vento. Nella giornata di mercoledì il maltempo interesserà anche il resto del Nord, nel contempo il vortice comincerà a scendere verso la Sardegna dove il tempo peggiorerà a partire da giovedì 26.