Maltempo, avviso di allerta su tutto il Trentino

giovedì, 3 agosto 2023

Trento – Maltempo, emesso un avviso di allerta ordinaria gialla: dal tardo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani, venerdì 4 agosto, su tutto il territorio provinciale. La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) – per temporali, vento forte e possibili problemi idrogeologici.

Nelle prossime ore i venti intensificheranno da sudovest e, soprattutto in serata, potranno svilupparsi locali rovesci e temporali in rapido movimento verso est nord est. In caso di sviluppo, i temporali potranno risultare localmente intensi ed accompagnati da forti raffiche di vento (80 – 100 km/h), precipitazioni abbondanti in poco tempo e frequenti fulminazioni; non esclusa la possibilità di grandine. Venerdì 4 agosto 2023 precipitazioni a tratti diffuse che, specie al pomeriggio sera, potranno risultare anche a carattere temporalesco intenso. Dalla sera di venerdì e sabato afflusso di aria più fredda con rinforzo dei venti da nord e locali episodi di fresco foehn in valle.

Si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi problemi dovuti principalmente a: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide; forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni.

Possono verificarsi disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Si invita la popolazione a: porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi; evitare di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo; evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti; evitare di sostare sotto gli alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e presso edifici con coperture instabili.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza.