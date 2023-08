Maltempo, allerta in Alto Adige: i consigli della Protezione Civile

domenica, 27 agosto 2023

Bolzano – Ondata di maltempo, previste forti piogge e disagi in Alto Adige. A causa delle imminenti precipitazioni, con innalzamento del livello dei fiumi e possibili frane e colate detritiche, l’allerta della Protezione civile provinciale è stata portata al livello Alfa.

Viste le previsioni meteorologiche, oggi il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile Klaus Unterweger ha convocato una riunione di verifica: “Ciò che era già evidente nei giorni scorsi viene confermato oggi dai parametri meteorologici. Ci aspettiamo una maggiore quantità di precipitazioni nella notte e nella giornata di domani, soprattutto nella parte occidentale della provincia; nel bollettino sulla situazione di allerta, il rischio per quanto riguarda le alluvioni risulta attualmente di livello arancione nelle zone occidentali del territorio. In seguito alle nostre rilevazioni abbiamo deciso di innalzare lo stato di protezione civile provinciale al livello di allerta Alfa”.

Il bollettino di allerta indica che, per quanto riguarda inondazioni e smottamenti, la situazione sarà più critica domani – lunedì 28 agosto – soprattutto in Val Venosta e in Alta Valle Isarco. Gli eventi si sposteranno successivamente verso est e perderanno d’intensità.

Evitare i tratti pericolosi

“In vista delle imminenti precipitazioni, le aree di maggiore pericolo devono essere evitate“, avverte Arnold Schuler, assessore provinciale alla Protezione civile. “I tratti di maggiore rischio si trovano in particolare sui margini fluviali. Non bisogna quindi avvicinarsi a torrenti o fiumi. Anche strade allagate, garage sotterranei e sottopassaggi dovrebbero essere evitati in quanto l’acqua può accumularsi molto rapidamente al loro interno trasformandoli in trappole mortali. Chi può, dovrebbe evitare di mettersi alla guida, contribuendo così a prevenire ingorghi e strade congestionate. I vigili del fuoco volontari e il personale dell’Agenzia per la Protezione civile sono in allerta e terranno monitorato l’evento meteorologico”.

Dopo i violenti temporali che la notte scorsa hanno colpito l’Oltradige e la Bassa Atesina, in Alto Adige si attendono ora forti piogge, riferisce il meteorologo Günther Geier: “L’Alto Adige è in prima linea sul fronte della perturbazione e le piogge diffuse inizieranno nella notte tra oggi e lunedì. Sono attese grandi quantità di pioggia che localmente potranno variare tra i 40 e i 100 litri per metro quadro. Piogge abbondanti si abbatteranno soprattutto sulla metà occidentale della Provincia, in Val Venosta, Val Passiria, Val d’Ultimo, Val Martello e anche nell’Alta Valle Isarco; eventi che continueranno a intensificarsi e si estenderanno a tutto il territorio nella giornata di domenica. Lo zero termico resta ben al di sopra dei 3.000 metri”.

Gli elevati quantitativi di precipitazioni, fino a 100 litri per metro quadrato, in combinazione con l’elevato limite degli zero gradi, porteranno a un forte aumento dei livelli idrici, soprattutto nella cona occidentale dell’Alto Adige; si prevedono portate elevate anche a sud, dopo la confluenza dell’Adige con l’Isarco, spiega Roberto Dinale, direttore dell’Ufficio provinciale Idrologia e dighe. Sull’Adige si prevedono picchi soprattutto tra Oris e il Tel. A causa del previsto innalzamento dei fiumi principali e dei loro affluenti, soprattutto nella metà occidentale del territorio, la popolazione è invitata a tenersi lontana dai corsi d’acqua.

A causa dei temporali potranno verificarsi danni; ieri, ad esempio, si sono verificati due incendi boschivi, riferisce il Servizio forestale.

Tutti i dipendenti del Servizio strade provinciali sono in stato di massima allerta, spiega il direttore della Ripartizione Philipp Sicher. Nel frattempo sono stati riaperti i tratti stradali tra Stenk e Raut sulla strada per il Passo di Lavazè e tra San Cipriano e Malga Frommer sulla strada provinciale per Tires, chiusi a causa della caduta di alberi. Si prevede che la strada provinciale 132 Prato Isarco-Nova Levante rimarrà chiusa per un periodo più lungo, tra San Valentino in Campo e Nova Levante, come riferito dal Centro viabilità della Provincia.

A causa dell’attuale traffico intenso si consiglia di adottare maggiore prudenza nella circolazione stradale.

Lo stato di protezione civile a livello provinciale passa da Zero-Normale ad Allarme Alfa, che indica un evento rilevante e imminente dal punto di vista della protezione civile che richiede un attento monitoraggio. Tutte le categorie coinvolte sono avvertite e sono state messe in condizione di prendere le necessarie precauzioni. Anche la popolazione è stata informata dell’evento imminente in modo da non essere colta impreparata.

I fenomeni meteorologici e gli eventi naturali in Alto Adige vengono monitorati quotidianamente dal Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la Protezione Civile e vengono pubblicati come bollettini della situazione di allerta. La premessa per la determinazione del report sono le previsioni meteorologiche degli esperti sulla base delle quali idrologi, geologi e autorità forestale valutano la situazione e l’eventuale pericolo determinato dagli eventi meteo. Sulla base di dati e informazioni, il Centro funzionale della Provincia stila e pubblica il bollettino della situazione di allerta.

Il bollettino di allerta viene pubblicato quotidianamente dal Centro funzionale provinciale e fornisce un prospetto del potenziale di pericolo imminente di eventi meteorologici e naturali sulla base di quattro livelli di allerta indicati da altrettanti colori: Verde se non c’è alcun potenziale di pericolo, Giallo per un potenziale di pericolo basso, Arancione per un potenziale di pericolo moderato e Rosso per un potenziale di pericolo elevato.

In risposta alla domanda “cosa fare?” in caso di temporali, frane e caduta massi, alluvioni, tempeste e incendi boschivi, la Protezione civile ha stilato delle raccomandazioni affinché ciascun cittadino possa prepararsi adeguatamente e comportarsi correttamente, contribuendo così alla propria sicurezza e a quella altrui. Il motto è “Informati e preparati”.