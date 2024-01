Lago d’Endine, primo strato di ghiaccio della stagione

mercoledì, 17 gennaio 2024

Spinone al Lago (Bergamo) – Per la prima volta in questa stagione invernale si è formato uno strato di ghiaccio sul lago d‘Endine tra Monasterolo e Spinone al Lago: il freddo delle ultime due notti ha portato alla formazione di un sottolissimo strato di ghiaccio sul lago. Siamo lontani delle stagioni in cui ghiacciava buona parte delle superficie e dove bambini e famiglie si divertivano a pattinare, una pratica che nel corso degli anni è stata vietata con ordinanze dei sindaci.

Resta comunque un bel colpo d’occhio. Secondo le previsioni venerdì e sabato la colonnina di mercurio scenderà abbondantemente sottozero, così la superficie ghiacciata potrebbe allargarsi e consolidarsi.