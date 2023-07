In Trentino un’ondata di caldo: le previsioni

sabato, 8 luglio 2023

Trento – Ondata di caldo in arrivo anche in Trentino. Meteotrentino conferma che da domani a martedì arriverà un’onda di calore interesserà anche l’Italia settentrionale. In Trentino, nei fondovalle più bassi, le temperature saranno elevate con minime localmente superiori a 20 °C (notti tropicali) e massime vicine o superiori a 35 °C m, ma non saranno battuti i record storici (a Trento Laste la temperatura massima registrata dal 1921, 40,4 °C, è stata misurata nel lontano 6 luglio 1952).

Dal pomeriggio-era di martedì 11 luglio e soprattutto da mercoledì 12 luglio le temperature massime saranno in calo e, al contempo, aumenterà la probabilità di sviluppo di temporali anche intensi.

La Protezione civile del Trentino ricorda che è soprattutto la popolazione anziana e fragile ad essere maggiormente vulnerabile alle onde di calore.