giovedì, 21 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – A causa del maltempo previsto per venerdì 22 settembre, l’evento “Note di fuochi” è stato posticipato a Sabato 23 settembre con gli stessi orari. Il programma prevede: 18.30 – 21 musica in centro; 19.30 – 21 artisti di strada; 21.30 – 22 spettacolo pirotecnico e 22 – 24 concerto in piazza.