Giorno del Ricordo: celebrazioni a Rovereto, Trento, Riva del Garda e Sondrio

venerdì, 10 febbraio 2023

Trento – Da Trento a Rovereto, da Riva del Garda alla Valle Camonica per arrviare a Sondrio si sono svolte le cerimonie commemorative del “Giorno del Ricordo“.

Rovereto commemora le vittime delle Foibe e ricorda l’esodo giuliano dalmata – Nella chiesa di Santa Caterina la messa e la cerimonia di deposizione della corona per le vittime delle Foibe e gli esodi giuliano dalmati alla presente. “Si deve gridare no alla violenza, no all’ingiustizia. Non si deve stare zitti, ma occorre denunciare”. Con queste parole Padre Gianni Landini, durante la messa nella chiesa di Santa Caterina a Rovereto, ha voluto introdurre la lettera di una famiglia di profughi giuliano dalmati, una testimonianza della sofferenza di una comunità che a lungo si è sentita isolata nel silenzio sulla tragedia vissuta. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di molte cittadine e cittadini, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’Associazione Nazionale Alpini, delle Associazioni Ex Combattentistiche e dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Al termine della messa, il sindaco Francesco Valduga ha posto l’accento sulla necessità di lavorare giorno per giorno per costruire la Pace: “Senza ricordo – ha detto – non c’è libertà, perché ricordare significa conoscere ed è dalla la conoscenza che nasce la consapevolezza che la nostra libertà è rispetto di quella altrui. Il solo racconto della storia è necessario ma non sufficiente. C’è bisogno di insistere di più sulle storie personali, di raccontare il vissuto di quelle donne e di quegli uomini, di quelle famiglie, nelle quali possiamo identificarci. Proprio da queste voci abbiamo capito come le atrocità abbiano radici spesso nella prossimità, laddove esistono intolleranze, dove spesso nel silenzio, altre volte nella delazione, vengono calpestati i diritti dell’individuo. Occorre recuperare l’etica della reciprocità, la capacità di capire che l’altro non è qualcosa di diverso da noi, ma una opportunità, un bene comune. Non solo non fare agli altri ciò che non si vorrebbe fosse fatto a noi, ma fare per gli altri ciò che noi vorremmo fosse fatto per noi. Ed è questo il senso di una commemorazione come questa: ricordare la tragedia delle Foibe e l’esodo istriano è un dovere nei confronti di chi l’ha vissuto. E lo è anche nei confronti di chi oggi sta vivendo tragedie analoghe in Europa e nel resto del mondo, un impegno che la città di Rovereto e tutti noi abbiamo preso perché dobbiamo seminare la consapevolezza che tutti siamo fratelli, affinché possa si possa costruire davvero la Pace”.

“Celebrare il Giorno del Ricordo è anche l’occasione per rinnovare la vicinanza delle Istituzioni, della Provincia autonoma che qui rappresento oggi, alla comunità giuliana e dalmata che vive qui a Rovereto e nel nostro Trentino” – ha detto l’Assessore provinciale Achille Spinelli – “Una vicinanza che deve tradursi nella comprensione più piena per quello che avete passato, per i lutti, il carico di dolore, la durezza dell’esperienza dell’esodo. Una vicinanza e un sentimento di solidarietà per il fatto che la vostra storia e le vostre memorie per lungo tempo, per troppo tempo, sono rimaste nascoste, ai margini del discorso pubblico, spesso e volentieri strumentalizzate. Un passo avanti è stato l’istituzione nel 2004 di questa giornata dedicata a mettere in luce una pagina così significativa della storia d’Italia e d’Europa. Parlo proprio di Europa perché la vostra vicenda si inserisce nel dramma complessivo della popolazione civile colpita dalla guerra e dai suoi effetti. Parlo proprio di Europa in questo particolare momento: caratterizzato dal ritorno e dal perdurare, tra poco sarà un anno, di una guerra di aggressione da parte russa contro l’Ucraina. Ebbene io credo che ricordare le vittime della violenza titina contro gli italiani che abitavano legittimamente e da molte generazioni quelle terre non solo significhi risarcire “moralmente” quelle donne e quegli uomini, ma anche trasformare la conoscenza della storia in un antidoto contro la guerra, i soprusi, la violazione dei diritti, la negazione delle libertà. Permettetemi quindi di ringraziare in modo particolare l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e il suo presidente Roberto De Bernardis, per il loro tenace impegno nel dare significato a questo Giorno e nel proseguire nella trasmissione della memoria”.

Il Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Roberto De Bernardis ha ricordato il senso di una Associazione che ha permesso la connessione all’interno di una comunità, quella dei profughi, che per troppo tempo ha vissuto il silenzio di uno Stato che per opportunità politica ha taciuta la tragedia di essere profughi all’interno della propria nazione: “Grazie ai circoli che si costituivano spontaneamente – ha ricordato – i profughi giuliano dalmati hanno potuto mantenere viva la memoria. La memoria di una comunità italiana che viveva in Istria e Dalmazia da secoli e che ha dovuto lasciare le proprie case, le proprie radici”. Ha ricordato le stragi avvenute nel secondo dopoguerra, come quella di Pola, nel 1946, quando vennero fatte esplodere le mine in un giorno di festa per la comunità italiana. “Fu l’inizio di una tensione che presto sfociò nell’esodo. Già nel febbraio del 1947 Pola si svuotó dei suoi abitanti, cacciati una terra dove vi era una cultura radicata, una capacità di convivenza sedimentata”. “Dopo sessant’anni di silenzio, oggi, che non esiste più la Jugoslavia di Tito e non vi sono motivi per non parlarne, si sono aperte le porte della verità storica. Ma il silenzio è stato lungo e ha offeso i sentimenti di chi aveva vissuto questa tragedia. Ci siamo sentiti persone accolte ma tenute in un limbo. Con la celebrazione del Giorno del Ricordo vi è un risarcimento morale per quanto accaduto nei confronti dei profughi, il riconoscimento che anche gli esuli sono italiani non sono fratelli diversi ma cittadini di questa Repubblica. Ma il Giorno del Ricordo è soprattutto una prospettiva per il futuro, con l’Europa come punto di riferimento. Da quest’anno, per la prima volta non vi saranno più confini nell’Istria, tra la Slovenia e la Croazia, così come non c’è più tra Italia e Slovenia. All’interno dell’Europa non ci sono più quelle barriere che hanno creato tanta sofferenza”.

“Oggi è una di quelle occasioni in cui non si devono dire cose nuove, ma i cui si deve dire finalmente la verità” – ha detto il Vicario del Prefetto, Massimo Di Donato – “Una verità per troppo tempo rappresentata da pagine bianche nei libri di storia. Ci sono voluti sessant’anni per restituire la dignità alle vittime. La legge 92/2004 è un atto dovuto nei confronti del silenzio, ma è anche un richiamo a mantenere vive le tradizioni della comunità Giuliano-dalmata in Italia e all’estero. Non è bastato vivere i troppi episodi. Non possiamo e non vogliamo dimenticare, non per risentimento ma perché non accada più”.

Al termine della cerimonia in Chiesa, i partecipanti si sono spostati in Largo Vittime delle Foibe, dove è stata deposta la corona presso la targa commemorativa alla presenza delle autorità.

Riva del Garda la celebrato la solenne ricorrenza del Giorno del Ricordo – A memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. La cerimonia, con la consueta deposizione di una corona di fiori, si è tenuta al nuovo cippo a memoria delle vittime delle foibe, nei pressi dell’ingresso della chiesa di San Giuseppe in largo Caduti delle Foibe. anno preso parte alla celebrazione il vicesindaco Silvia Betta e una rappresentanza del Consiglio comunale, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle associazioni combattentistiche del territorio. Presente anche l’ex sindaco Claudio Molinari.

Nel suo intervento il vicesindaco Betta ha ricordato come si tratti di un doveroso segno di deferenza alla memoria delle migliaia di persone uccise nelle foibe e nei campi di concentramento jugoslavi, e dell’esodo forzato imposto a decine di migliaia di italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia alla fine della Seconda guerra mondiale e nel dopoguerra, durante le tragiche vicende del confine orientale. Istituita nel 2004 dal Parlamento italiano, la ricorrenza vuole conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». La data scelta è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di pace che assegnava alla Jugoslavia l’Istria e la maggior parte della Venezia Giulia.

Giorno del Ricordo, il presidente Fugatti e l’assessore Bisesti alle celebrazioni di Trento

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, hanno partecipato nel pomeriggio di oggi a Trento alle cerimonie in occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita nel 2004 e che il 10 febbraio di ogni anno ricorda le vittime delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata e le vicende dl confine orientale. “Una storia che ancora oggi in molti tendono a minimizzare, utilizzandola strumentalmente, e che invece è necessario leggere fino in fondo, per cogliere il dramma e il significato di quell’esperienza per le comunità che l’hanno subita” le parole del presidente.

Nel pomeriggio di oggi l’assessore all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, ha partecipato alla deposizione di una corona presso la lapide che in Largo Pigarelli, a Trento, ricorda l’esodo giuliano-dalmata e le vittime delle foibe.

“Una tragedia per troppo tempo dimenticata e lasciata colpevolmente nell’oblio, che sta ritrovando la giusta collocazione nella nostra storia restituendo dignità alla memoria delle vittime e ai loro familiari – le parole dell’assessore Bisesti -. Una tragedia umana che oltre ai tantissimi morti ha visto centinaia di migliaia di persone giuliane, fiumane e dalmate costrette ad abbandonare le proprie comunità, le proprie vite, e ricominciare altrove private di tutto. La loro storia è parte della nostra e abbiamo il dovere di ricordarla e onorarla”.

Il presidente Maurizio Fugatti ha partecipato alla cerimonia istituzionale che si è svolta a Palazzo Geremia, dove è intervenuto accanto al sindaco di Trento, Franco Ianeselli, al vice prefetto vicario del Commissariato del Governo, Massimo di Donato, al presidente del comitato provinciale di Trento dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Roberto De Bernardis, e al direttore dal Fondazione museo storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi.

“Questa giornata ci offre l’occasione per commemorare una triste pagina della nostra storia, che sta recuperando la giusta dignità nella memoria collettiva del nostro Paese e, soprattutto, ricordare le comunità dalmate, giuliane, istriane, fiumane, private della propria identità” – ha detto il presidente, che ha voluto ringraziare l’associazione l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per il lavoro di preziosa testimonianza, condotto in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e sottolineare l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la verità di quelle pagine di storia, ancor più in un momento in cui alle porte dell’Europa la guerra e il totalitarismo ci ricordano cosa sia il dramma dell’oppressione.

“C’è ancora molto da fare affinché la memoria si trasformi in impegno e partecipazione attiva – ha concluso il presidente -. Staremo accanto a quanti sono stati costretti ad abbandonare la propria casa e la propria terra e a quanti hanno dovuto sopportare la colpevole rimozione della propria storia”.

A conclusione della cerimonia sono stati consegnati ai nipoti di Erminio Girardelli, vittima delle foibe, Gabriele, Maurizio, Nicoletta e Chiara, i riconoscimenti concessi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai familiari di quanti persero la vita durante i massacri delle foibe o furono costretti ad esiliare.

L’intervento del sindaco di Trento Franco Ianeselli – “Il Giorno del ricordo è dedicato non solo alla commemorazione di una tragedia, ma anche ad affermare il diritto al lutto e al dolore negato per molti anni. È stato questo il duplice dramma vissuto dagli esuli dell’Istria e della Dalmazia, costretti ad abbandonare le loro case, a separarsi dai familiari, a ricominciare la loro vita altrove e insieme a vedere ignorato il loro sradicamento, occultato per decenni dallo Stato, espulso dalla vita pubblica e dai libri di storia. La stessa vicenda tragica degli infoibati è stata per lungo tempo rimossa, come se la morte atroce inflitta dalle milizie comuniste di Tito fosse la conseguenza di una qualche colpa inconfessabile. Oggi sappiamo che non serviva essere fascisti né criminali per finire nelle fenditure del Carso. Bastava essere italiani come Erminio Girardelli, che ricorderemo a breve: maestro elementare nato in Val di Gresta, aveva scelto di insegnare in un piccolo paesino di 300 anime in Istria perché nelle zone rurali l’analfabetismo era ancora molto diffuso. Il 6 novembre del 1943 fu prelevato da tre uomini incappucciati davanti alla moglie Maria e al figlio Zeffirino di 4 anni, che da quel giorno non lo rividero più. La donna seppe da un pastore che il marito era finito in una foiba, ma non lo raccontò al figlio, che sperò per molto tempo nel ritorno del padre.

Mi sono soffermato su questa drammatica vicenda individuale – una delle tante – perché ritengo che il racconto delle biografie delle vittime contribuisca a rendere più vivida e più sentita la memoria dell’esodo e delle uccisioni di massa in Istria e Dalmazia. Soprattutto, attribuire un nome a queste morti ingiuste, a queste vite raminghe in fuga dalla pulizia etnica ci aiuta a guardare in faccia la violenza, a chiamarla con il suo vero nome, a respingere ogni tentativo postumo di giustificazione e infine a smascherare la logica disumana dell’ideologia, che incredibilmente ancora oggi pesa le vittime a seconda delle appartenenze politiche e delle convenienze.

Che sia l’ora di costruire una memoria pacificata e condivisa fondata sulla pietà per le vittime e sul riconoscimento dei crimini ce lo dice anche la cronaca di queste ultime settimane. La Croazia, a cui appartiene la gran parte dei territori funestati dalle violenze anti italiane delle milizie di Tito, dal primo gennaio di quest’anno è entrata a far parte dello spazio di libera circolazione di Schengen e ha adottato ufficialmente l’euro come valuta, diventando il ventesimo Stato dell’Eurozona. E nel 2025 la slovena Nova Gorica e l’italiana Gorizia saranno insieme un’unica Capitale europea della cultura. La portata di questi eventi disarma la retorica nazionalista che sempre si addensa nelle zone di confine e ci aiuta anche a guardare con altri occhi alla nostra storia. Comprendere senza giustificare, ricordare senza rancore, fare memoria senza strumentalizzare. Questo è il nostro compito di cittadini oggi più che mai consapevoli che, come ha scritto il grande scrittore triestino Claudio Magris citando Gramsci, “la verità è sempre rivoluzionaria; tenerla nascosta non è solo un inganno e una truffa, ma un inquinamento che avvelena e tarpa la vita di tutti”.

In conclusione, voglio ringraziare i servizi comunali che hanno lavorato alla riqualificazione di Largo Pigarelli, diventato un luogo della memoria che valorizza monumenti e targhe in ricordo di avvenimenti che hanno causato lutti e dolore. In particolare le vittime delle foibe e i protagonisti dell’esodo forzato hanno trovato in quel giardino nel cuore della città una dimora postuma che è costituisce un memento per tutti noi.

Infine la nostra riconoscenza va ai familiari delle vittime e alle associazioni che, negli anni, si sono fatti carico di una memoria difficile e contrastata: vi ringraziamo per il vostro impegno nel tener vivo il ricordo di ciò che è stato e che non dovrà ripetersi mai più. A ognuno di voi vada l’abbraccio ideale di questa Amministrazione comunale.”

A Sondrio la deposizione di una corona al monumento “Vittime delle Foibe” – Alla presenza del Prefetto Roberto Bolognesi, del Sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, del rappresentate dell’Ufficio Scolastico Territoriale, dei vertici delle Forze di Polizia territoriali, dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e degli esuli giuliano-dalmati.

Dopo la deposizione di una corona ai piedi della targa in memoria delle “Vittime delle foibe, degli esuli Fiumani, Istriani e Dalmati”, il Prefetto, nel suo breve intervento, ha evidenziato che nella ricorrenza odierna si ricordano una serie di avvenimenti storici, anche di sangue, che sono culminati nell’esodo nel tempo di centinaia di migliaia di cittadini italiani giuliano-dalmati e istriani al termine della seconda guerra mondiale.