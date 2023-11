Ciclopedonale e rischio idrogeologico: il gruppo Onda del Garda sollecita la Provincia

giovedì, 9 novembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, il settore Gestione piste ciclopedonali della Provincia di Trento ha dovuto chiudere al traffico, pedoni compresi, tutti i percorsi ciclopedonali di interesse provinciale. Come era logico attendersi, ai primi fenomeni intensi di pioggia si sono registrate frane e cadute di materiali dalle falesie e dai costoni a picco sul lago. Il 22 ottobre si è verificata l’ennesima frana sul percorso della ciclabile della Ponale che ne ha comportato la chiusura per permettere lo sgombero del materiale franato.

Durante le precipitazioni dei giorni scorsi, in zona Navene, una frana ha interessato nuovamente un tratto di strada oggetto di eventi simili anche negli anni passati. Il tratto di Gardesana che porta a Limone sarà percorribile solo in senso alternato.

“Vogliamo finalmente aprire gli occhi e prendere atto della situazione?” chiedono Giovanna Chiarani, Letizia Vicari e Johnny Perugini del gruppo Onda dell’Alto Garda sul tema della ciclovia.

“Che non si tratti di fenomeni isolati o minori – proseguono Giovanna Chiarani,Letizia Vicari, Johnny Perugini – lo dimostra la lunga serie di episodi più o meno gravi verificatisi ciclicamente anche negli anni precedenti, come sanno bene tutti i cittadini residenti in Alto Garda. Altrettanto chiaro ormai è che nel prossimo futuro dobbiamo aspettarci che queste cose succedano ancora e in forma sempre più estrema. Ma, come se niente fosse, nel mese di novembre si svolgeranno le indagini geognostiche e geotecniche per realizzare il nuovo e contestato percorso ciclopedonale”.

“Come già espresso in passato – precisano Giovanna Chiarani, Letizia Vicari e Johnny Perugini – a seguito della serata tematica specifica sui temi della mobilità sostenibile che abbiamo organizzato a Torbole, rinnoviamo la nostra preoccupazione nei confronti di ‘questo progetto’ della Ciclovia del Garda, sia per l’impatto ambientale dell’opera e soprattutto per la mancanza di sicurezza del percorso. Servono più garanzie: il tracciato previsto e le indicazioni progettuali presentate non ne danno”.

“Visti gli imponenti costi di realizzazione del progetto – aggiungono – non è il caso finalmente di valutare i rischi per le persone e per la stessa esistenza di questa infrastruttura? Non è il caso che il Sindaco di Riva del Garda, Comune principalmente interessato dal progetto, si faccia portavoce degli altri Comuni, chiedendo alla Provincia di organizzare un incontro pubblico con i cittadini per confrontarsi sulle priorità di questo nostro territorio? Vale la pena mantenere un investimento così rilevante (soldi pubblici, e quindi nostri!) per un’opera così impattante dal punto di vista ambientale e paesaggistico e a rischio di essere spazzata via in qualsiasi momento? Oltre tutto, le alternative esistono e si chiamano ‘battello’ ed ‘Alta Via del Garda’”.

“Ci auguriamo – concludono – che i risultati delle indagini e i costi dell’opera siano condivisi con la massima trasparenza. Auspichiamo che la comunità alto gardesana venga direttamente coinvolta nei processi decisionali e che vengano ascoltati anche gli appelli delle associazioni ambientaliste che si sono espresse attraverso una documentazione molto approfondita e iniziative sul tema”.