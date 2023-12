Zampognari, musica itinerante e presepe vivente a Ponte di Legno

domenica, 24 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Grande attesa a Ponte di Legno (Brescia) per il presepe vivente in calendario questa sera – 24 dicembre – per le vie del paese. Nel pomeriggio sono arrivati gli zampognari con musica itinerante, mentre alle 22:45 presepe vivente con partenza da via IV Novembre e i figuranti proseguiranno nel centro storico con arrivo poco primo della mezzanotte davanti alla chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata la Santa Messa. Al termine sul sagrato della chiesa ci saranno gli scambi d’auguri con panettone e vin brulé preparato dagli alpini di Ponte di Legno.

Gli eventi proseguiranno il 27 dicembre, alle 20:45 al Palazzetto dello Sport con il concerto del Complesso Filarmonico Lombardo, il 28 dicembre dalle 17:30 alle 18:40 la tenda dei cantastorie, alle 18 “Scintilla: magie di fuoco” in piazzetta Belvedere, alle 20:30, serata in biblioteca, il 29 dicembre dalle 17:30 alle 19:30 concerto Ponte di Legno Winter Music Festival in piazza XVII Settembre con la Banda del Sottomarino giallo, il 30 dicembre dalle 17:30 alle 19:30 Kriss Kriss Band e il 31 dicembre festa in piazza con animazione dalle 17:30 alle 19 e dalle 22 alle 2.