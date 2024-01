Winter World Masters Games: il programma degli eventi a Ponte di Legno

lunedì, 8 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – L’appuntamento clou del mese di gennaio si avvicina e Ponte di Legno ha preparato un ricco cartellone di eventi per i Winter World Masters Games, il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’. Migliaia di atleti, appassionati e volontari animeranno le sedi della manifestazione – tra cui Ponte di Legno (Brescia), Vermiglio e Pellizzano (Trento) – che avrà come valori centrali “lo sport per tutte le età e per la vita”.

PROGRAMMA EVENTI

Ponte di Legno – Piazza XXVII settembre – ore 17-19.30

Venerdì, 12 gennaio

Intrattenimento con DJ set – premiazioni scialpinismo

Sabato 13 gennaio

Spettacolo di benvenuto con Brianza Parade Band

ore 16 – Paradice Music Ghiacciaio Presena – Apres ski folk with “Fiamaz”

ore 20.30 – Night Ski pista Valbione con musica e bevande calde

Premiazioni

Domenica 14 gennaio

Animazione con DJ set

Premiazione scialpinismo

Lunedì 15 gennaio

Led fluo party: animazione, gadget, led ed effetti speciali

Premiazioni snow running

Martedì 16 gennaio

Animazione con DJ set e talk con Armen Khatchikian di Huskyland

Premiazioni sci alpino

Mercoledì 17 gennaio

“La grande notte del Rock&roll” con Luca Guaraldi e la sua band

Ore 20.30 – Night Ski pista Valbione con musica e bevande calde

Premiazioni sci alpino

Giovedì 18 gennaio

Animazione con DJ set e transito delle auto storiche della Winter Marathon

Ore 16 – Paradice Music Ghiacciaio Presena “Il mio canto libero” Lucio Battisti Tribute

Premiazioni sci alpino

Venerdì 19 gennaio

Musica live 80 VOGLIA di 90 2000

Premiazioni sci alpino

Sabato 20 gennaio

Winter World Master Games party animazione e DJ set

Ore 16 – Paradice Music Ghiacciaio Presena Italian underground

Ore 20.30 – Night Ski pista Valbione con musica e bevande calde.