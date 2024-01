Vezza d’Oglio, già 1.500 iscritti alla Caspolada al Chiaro di Luna

martedì, 23 gennaio 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Cresce l’attesa per la Caspolada di Vezza d’Oglio, giunta alla 22esima edizione, in programma sabato 3 febbraio. Il programma è ricco, venerdì sera 2 febbraio in piazza 4 Luglio il “Caspo Party” con musica, animazione e tanto divertimento. Agli iscritti alla Caspolada 2024 è offerto lo skipass giornaliero scontato a 30 euro, valido per la giornata di domenica 4 febbraio nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale. L’evento si svolgerà anche in mancanza di neve ma sottoforma di camminata in notturna (senza l’utilizzo delle caspole) con tutti i servizi annessi.

La Caspolada al Chiaro di Luna di Vezza d’Oglio in Alta Valle Camonica è uno degli appuntamenti più amati dell’arco alpino. A completare la festa luci, effetti speciali e una travolgente animazione scalderanno l’atmosfera per tutta la vigilia. Ad oggi sono già più di 1.500 le persone iscritte alla camminata notturna. Organizzata da un Comitato che fa capo alla Pro Loco Vezza d’Oglio, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Vezza d’Oglio e di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio (più di 300 volontari), la Caspolada in questi più di 20 anni ha visto oltre 67.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Per chi ancora non la conoscesse, la Caspolada di Vezza d’Oglio è una camminata notturna al chiaro di luna: indossando ai piedi le racchette da neve (in dialetto caspe o caspole), ci si potrà avventurare in un percorso, reso suggestivo dalla luce magica di oltre 1.000 fiaccole, di circa 9/10 Km che prende il via dal centro storico del paese, per poi snodarsi lungo il fondovalle, attraverso le bellissime pinete che circondano l’abitato. Per i meno allenati, o per chi vuole fare meno fatica, è previsto anche un percorso ridotto della lunghezza di circa 5/6 km. Bevande calde e prodotti tipici locali vengono distribuiti presso i ristori allestiti lungo il tracciato. All’arrivo vin brulé con gli alpini.

All’interno dell’auditorium del Centro Eventi Adamello (zona arrivo), per chi la prenoterà in fase d’iscrizione, verrà inoltre servita la cena con delizioso menù dal “sapore di montagna”(disponibilità cene ad esaurimento)

Per iscriversi all’evento o ottenere informazioni necessarie consultare il sito www.caspolada.it oppure è possibile contattare la Pro Loco di Vezza d’Oglio al numero 0364 76131.

L’evento si svolgerà anche in mancanza di neve ma sottoforma di camminata in notturna (senza l’utilizzo delle caspole) con tutti i servizi annessi. In questo caso, il giorno dell’evento stesso, verrà restituita solamente la quota di noleggio caspole. Non verrà effettuato nessun altro rimborso, né prima né dopo l’evento.

Sabato 3 Febbraio i partecipanti regolarmente iscritti alla Caspolada 2024 potranno acquistare lo skipass giornaliero scontato a 30 euro anziché 60 euro, valido per la giornata di domenica 4 Febbraio nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale (offerta limitata e previa comunicazione alla Pro Loco Vezza d’Oglio).

Il programma:

Venerdì 2 Febbraio, dalle 211 in Piazza 4 Luglio

“CASPO PARTY” in attesa della 22ª Caspolada al Chiaro di Luna in Piazza 4 Luglio 1866.

90’S BACK… tutte le hit degli anni ’90 suonate da una super band live per far rivivere un decennio strepitoso e DJ SET TRIBUTO A GIGI D’AGOSTINO. Una grande festa riscaldata dal re dei cocktail invernali… il bombardino! (evento all’aperto – ingresso libero)

Sabato 3 Febbraio, dalle 10 fino alle 18.30 presso la Palestra Comunale

Consegna pettorali, caspole e gadget;

Dalle 16.30 in Piazza 4 Luglio 1866 e Piazza IV Novembre

Musica, animazione e cioccolata calda/tè caldo per tutti;

Ore 19 in Piazza 4 Luglio 1866

Pronti, partenza, viaaa… buona Caspolada al Chiaro di Luna 2024 a tutti!

Dalle 20.30 presso il Centro Eventi Adamello

Arrivo con musica, vin brulé, cena e serata conviviale.