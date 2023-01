Vezza d’Oglio: escursioni in Val Paghera e ice climbing

domenica, 22 gennaio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Prima escursione accompagnata da guida alpina per scoprire le bellezze della Val Paghera, l’ice climbing e ammirare il lago Aviolo d’inverno (foto @ Stefano Braglia).

La prima uscita con ramponi e caspole, a numero chiuso, è stata organizzata ieri dalla Pro loco di Vezza d’Oglio (Brescia) e sono già programmate altre due uscite: sabato 18 febbraio e sabato 11 marzo, con partenza sempre dalle 8:30. Il programma prevede il ritrovo sul piazzale Flayosc del Centro Eventi Adamello, partenza per la Val Paghera con mezzi propri (in caso di fondo stradale non sicuro, trasporto a cura dell’Organizzazione), alle 9 briefing e a seguire inizio escursione, alle 12 arrivo al lago Aviolo e pranzo al sacco, alle 16 merenda tipica in compagnia al rifugio alla Cascata. Il costo – 45 euro – è comprensivo di guida, attrezzatura (casco, ramponi, imbrago) e merenda.

E’ una grande opportunità per scoprire il territorio dell’Alta Valle Camonica anche d’inverno e praticare l’attività su neve o ghiaccio con abbigliamento e attrezzatura idonea e soprattutto in sicurezza.

Info e programma evento

di Ch. Pa.