Verso l’esordio dell’Alpe Cimbra Roll: a Lavarone e Luserna la Coppa Italia skiroll

lunedì, 26 giugno 2023

Lavarone – L’Alpe Cimbra, candidata ad indossare il pettorale di Comunità Europea dello Sport nel 2025, si arricchisce di una nuova disciplina sportiva.

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio sui tracciati di Lavarone e Luserna andrà infatti in scena una due giorni di Coppa Italia di skiroll, la specialità degli sci con le rotelle. Anche in passato fu organizzata una competizione in zona Serrada, ma per la prima volta un evento con validità nazionale animerà questo territorio a forte vocazione outdoor, proprio nei pressi del centro Millegrobbe, conosciuto in tutta Europa per la sua storia legata allo sci di fondo.

L’Alpe Cimbra Roll 2023 rappresenta un’interessante opportunità organizzativa e promozionale per il territorio degli altipiani, che ospiteranno oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia, i quali si sfideranno in una competizione sprint a tecnica libera nella giornata del sabato e in una mass start, sempre a skating, domenica mattina.

La gara breve, che, come da programma, prevede dalle ore 15 le qualifiche con partenza individuale e a seguire le batterie ad eliminazione diretta sino alle finali di tutte le categorie, si svolgerà su un rettilineo di 150 metri, scelto e preparato in località Parco Palù a Lavarone.

Domenica spazio alla mass start a tecnica libera, che vedrà la partenza in località Masetti presso Malga Laghetto e arrivo a Malga Millegrobbe, dopo aver affrontato la distanza di 12 km caratterizzati da un percorso misto.

Sta prendendo forma dunque la nuova scommessa organizzativa del dinamico Team Futura, in collaborazione con l’Apt Alpe Cimbra e i Comuni di Luserna – Lusérn e Lavarone, che lo scorso inverno ha riportato in vita la Millegrobbe Ski Marathon e fra poche settimane terrà a battesimo un evento estivo della Federazione Italiana Sport Invernali.

Alle gare di Coppa Italia sono attesi i più forti specialisti italiani, a partire dal re dello sprint, il piemontese Emanuele Becchis, l’esperto atleta di casa Alessio Berlanda, che è pure allenatore del team trentino di specialità, quindi i portacolori della nazionale italiana Sabrina Borettaz, Laura Mortagna, Elisa Sordello, Tommaso Dellagiacoma, Riccardo Lorenzo Masiero, Michele Valerio, Luca Curti, Jacopo Giardina, il più volte vincitore della Coppa del Mondo Matteo Tanel, Michael Galassi e tante promesse, da quelle che indossano già la tuta azzurra a quelli che sognano di farlo, partendo dalle categorie under 10 fino ai giovani, senior e master.

Il calendario fissa le qualifiche della sprint sabato 22 luglio dalle ore 15, e a seguire batterie e finali, mentre la mass start di domenica 23 luglio scatterà alle ore 9,15 su distanze diverse in base alle categorie giovanili e assolute.

Le iscrizioni, come da regolamento, verranno inoltrate via web sul portale ufficiale della Federazione (fisi.org).